Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.094,47USD pro Feinunze und notiert damit +0,73 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,88 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,20USD und verzeichnet ein Minus von -0,42 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,39USD und verzeichnet ein Plus von +0,70 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.397,50USD
|+1,27 %
|Platin
|1.544,00USD
|+1,78 %
|Kupfer London Rolling
|10.749,89USD
|-0,19 %
|Aluminium
|2.807,78PKT
|+0,58 %
|Erdgas
|4,681USD
|-1,23 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Plus von +1,78 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.11.25, 17:29 Uhr.