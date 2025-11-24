Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.094,47USD pro Feinunze und notiert damit +0,73 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,88 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,20USD und verzeichnet ein Minus von -0,42 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,39USD und verzeichnet ein Plus von +0,70 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.397,50 USD +1,27 % Platin 1.544,00 USD +1,78 % Kupfer London Rolling 10.749,89 USD -0,19 % Aluminium 2.807,78 PKT +0,58 % Erdgas 4,681 USD -1,23 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Plus von +1,78 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.11.25, 17:29 Uhr.