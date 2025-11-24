    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 25. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 25. November 2025
    • Unternehmenszahlen: Easyjet, Compass, Kingfisher um 08:00
    • Wichtige Konjunkturdaten: BIP, Arbeitslosenquote, Preise
    • Arbeitgebertag mit Kanzler Merz und weiteren Rednern

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. November 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
    09:00 FIN: Fortum, Investor Day
    10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (bis 26.11.) 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
    13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen
    22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Axa, Investor Day
    FRA: Alstom, Investor Day
    NLD: ABN Amro, Capital Markets Day
    USA: Autodesk, Q3-Zahlen
    USA: Best Buy, Q3-Zahlen
    USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
    USA: Dell, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/25 08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/25
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25
    16:00 USA: Lagerbestände 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + 9:30 Uhr Rede Arbeitgeberpräsident Dulger
    + 9:50 Uhr Rede Wirtschaftsministerin Reiche
    + 12:30 Uhr Rede Finanzminister Klingbeil
    + 12.50 Uhr Digitalminister Wildberger
    + 13.05 Uhr Rede Arbeitsministerin Bas
    + 15.20 Uhr Rede Kanzler Merz

    10:00 DEU: Bundestag - Auftakt Haushaltswoche
    + Einzelpläne Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat sowie Finanzen, Wirtschaft/Energie, Umwelt/Klimaschutz, Bildung/Familie, Digitales

    10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt

    10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.

    18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Berlin

    FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor Die Kommissarinnen und Kommissare befassen sich mit dem sogenannten Herbstpaket des Europäischen Semesters. Die Europäische Kommission stellt unter anderem ihre Beurteilungen zu den Entwürfen der Haushaltspläne für 2026 der Länder des Euroraums vor.

    AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 25. November 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. November 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 09:00 FIN: Fortum, Investor Day 10:00 FIN: Stora …