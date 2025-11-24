Pure App verzeichnet starkes Wachstum im dritten Quartal 2025

Ruggell, Liechtenstein (ots) - Die Nutzerzahlen und Umsätze der Pure App, einer

Beteiligung von RM Equity Partners (RMEP), sind im dritten Quartal 2025 deutlich

gestiegen. Die durchschnittliche Zahl monatlich aktiver Nutzer wuchs im

Jahresvergleich um 59 Prozent. Gleichzeitig verzeichnete die Plattform ein

Umsatzwachstum von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.



Dieser signifikante Anstieg basiert auf einer Kombination gezielter Maßnahmen im

Bereich Produktoptimierung, Preisstrategie, Nutzerakquise und Markenführung.

Entscheidende Impulse gingen von datenbasierten Experimenten zur Verbesserung

der Nutzererfahrung sowie von strategischen Marketingkampagnen aus.





Besondere Beachtung fanden zwei markenprägende Kampagnen. In Frankreich wurde

die Kampagne "Liberté, Égalité, Sensualité" im Mai auf der SxTech-Konferenz in

Berlin als eine der besten Marketinginitiativen des Jahres ausgezeichnet.

Parallel dazu startete in den USA die Kampagne "Pleasure is Power" , die auf den

Erfolgen der französischen Aktivierung aufbaute und die Markenwahrnehmung in

Nordamerika maßgeblich stärkte.



Die starke Entwicklung der Pure App spiegelt das strategische Engagement von

RMEP im Bereich digitaler Consumer-Plattformen wider. Die anhaltende Performance

unterstreicht das Potenzial datengetriebener Markenführung in Kombination mit

fokussierten Produktinnovationen.



Über RM Equity Partners



RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich

digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600

Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören

Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpy und Carista. Insgesamt erreichen die

Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit



