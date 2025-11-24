Pure App verzeichnet starkes Wachstum im dritten Quartal 2025
Ruggell, Liechtenstein (ots) - Die Nutzerzahlen und Umsätze der Pure App, einer
Beteiligung von RM Equity Partners (RMEP), sind im dritten Quartal 2025 deutlich
gestiegen. Die durchschnittliche Zahl monatlich aktiver Nutzer wuchs im
Jahresvergleich um 59 Prozent. Gleichzeitig verzeichnete die Plattform ein
Umsatzwachstum von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.
Dieser signifikante Anstieg basiert auf einer Kombination gezielter Maßnahmen im
Bereich Produktoptimierung, Preisstrategie, Nutzerakquise und Markenführung.
Entscheidende Impulse gingen von datenbasierten Experimenten zur Verbesserung
der Nutzererfahrung sowie von strategischen Marketingkampagnen aus.
Besondere Beachtung fanden zwei markenprägende Kampagnen. In Frankreich wurde
die Kampagne "Liberté, Égalité, Sensualité" im Mai auf der SxTech-Konferenz in
Berlin als eine der besten Marketinginitiativen des Jahres ausgezeichnet.
Parallel dazu startete in den USA die Kampagne "Pleasure is Power" , die auf den
Erfolgen der französischen Aktivierung aufbaute und die Markenwahrnehmung in
Nordamerika maßgeblich stärkte.
Die starke Entwicklung der Pure App spiegelt das strategische Engagement von
RMEP im Bereich digitaler Consumer-Plattformen wider. Die anhaltende Performance
unterstreicht das Potenzial datengetriebener Markenführung in Kombination mit
fokussierten Produktinnovationen.
Über RM Equity Partners
RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich
digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600
Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören
Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpy und Carista. Insgesamt erreichen die
Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit
Pressekontakt:
RM Equity Partners
Camelia Sisko
E-Mail: mailto:office@rmep.li
Website: https://www.rmep.li
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178349/6165364
OTS: RM Equity Partners
