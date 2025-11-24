    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pure App verzeichnet starkes Wachstum im dritten Quartal 2025

    Ruggell, Liechtenstein (ots) - Die Nutzerzahlen und Umsätze der Pure App, einer
    Beteiligung von RM Equity Partners (RMEP), sind im dritten Quartal 2025 deutlich
    gestiegen. Die durchschnittliche Zahl monatlich aktiver Nutzer wuchs im
    Jahresvergleich um 59 Prozent. Gleichzeitig verzeichnete die Plattform ein
    Umsatzwachstum von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

    Dieser signifikante Anstieg basiert auf einer Kombination gezielter Maßnahmen im
    Bereich Produktoptimierung, Preisstrategie, Nutzerakquise und Markenführung.
    Entscheidende Impulse gingen von datenbasierten Experimenten zur Verbesserung
    der Nutzererfahrung sowie von strategischen Marketingkampagnen aus.

    Besondere Beachtung fanden zwei markenprägende Kampagnen. In Frankreich wurde
    die Kampagne "Liberté, Égalité, Sensualité" im Mai auf der SxTech-Konferenz in
    Berlin als eine der besten Marketinginitiativen des Jahres ausgezeichnet.
    Parallel dazu startete in den USA die Kampagne "Pleasure is Power" , die auf den
    Erfolgen der französischen Aktivierung aufbaute und die Markenwahrnehmung in
    Nordamerika maßgeblich stärkte.

    Die starke Entwicklung der Pure App spiegelt das strategische Engagement von
    RMEP im Bereich digitaler Consumer-Plattformen wider. Die anhaltende Performance
    unterstreicht das Potenzial datengetriebener Markenführung in Kombination mit
    fokussierten Produktinnovationen.

    Über RM Equity Partners

    RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich
    digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600
    Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören
    Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpy und Carista. Insgesamt erreichen die
    Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit

    Pressekontakt:

    RM Equity Partners
    Camelia Sisko
    E-Mail: mailto:office@rmep.li
    Website: https://www.rmep.li

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178349/6165364
    OTS: RM Equity Partners




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Pure App verzeichnet starkes Wachstum im dritten Quartal 2025 Die Nutzerzahlen und Umsätze der Pure App, einer Beteiligung von RM Equity Partners (RMEP), sind im dritten Quartal 2025 deutlich gestiegen. Die durchschnittliche Zahl monatlich aktiver Nutzer wuchs im Jahresvergleich um 59 Prozent. Gleichzeitig …