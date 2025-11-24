Der Börsen-Tag
DAX tritt auf der Stelle – Nebenwerte und US-Börsen ziehen davon
Die Börsen zeigen heute ein spannendes Wechselspiel: Während der DAX schwächelt, ziehen Nebenwerte und US-Indizes kräftig an – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen Segmenten.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit einer leichten Schwäche im deutschen Leitindex, während Nebenwerte und die US-Börsen zulegen. Der DAX notiert aktuell bei 23.215,47 Punkten und liegt mit -0,03 Prozent minimal im Minus. Damit tritt der deutsche Leitindex nahezu auf der Stelle. Deutlich freundlicher präsentieren sich hingegen die Nebenwerteindizes: Der MDAX steigt auf 28.573,05 Punkte und gewinnt 0,65 Prozent. Noch stärker zeigt sich der SDAX, der um 1,16 Prozent auf 16.016,77 Punkte zulegt. Auch der TecDAX kann zulegen und steht bei 3.450,66 Punkten, ein Plus von 0,62 Prozent. In den USA dominieren ebenfalls die Käufer. Der Dow Jones steigt um 0,57 Prozent auf 46.524,38 Punkte. Besonders stark ist die Entwicklung im breiten Markt: Der S&P 500 gewinnt 1,42 Prozent und klettert auf 6.695,76 Punkte. Insgesamt hinkt der DAX der positiven Tendenz der Nebenwerte und der US-Indizes heute etwas hinterher, während insbesondere der SDAX und der S&P 500 die stärksten Tagesgewinne verzeichnen.
DAX TopwerteBayer führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 11.75% an, gefolgt von Siemens Energy mit 5.56% und Infineon Technologies, das um 3.85% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Deutsche Boerse einen Rückgang von -1.46%, während Deutsche Telekom um -1.48% fiel. Rheinmetall hatte den stärksten Verlust mit -5.00%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Hochtief mit einem Plus von 6.44% hervor, gefolgt von AIXTRON mit 6.34% und United Internet, das um 5.06% zulegte.
MDAX FlopwerteEvonik Industries fiel um -2.16%, während die RENK Group einen Rückgang von -5.08% verzeichnete. HENSOLDT hatte den größten Verlust mit -5.24%.
SDAX TopwerteSFC Energy führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 10.73% an, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 7.71% und 1&1, das um 5.75% zulegte.
SDAX FlopwerteDouglas verzeichnete einen Rückgang von -1.06%, während Alzchem Group um -1.24% fiel. PNE hatte einen Verlust von -1.77%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind AIXTRON mit 6.34%, 1&1 mit 5.75% und United Internet mit 5.06% die Spitzenreiter.
TecDAX FlopwerteDeutsche Telekom fiel um -1.48%, PNE um -1.77% und HENSOLDT verzeichnete den größten Rückgang mit -5.24%.
Dow Jones TopwerteMerck & Co führt die Dow Jones-Werte mit einem Anstieg von 4.35%, gefolgt von Caterpillar mit 2.41% und IBM mit 2.22%.
Dow Jones FlopwerteCoca-Cola fiel um -1.48%, während Verizon Communications um -2.00% sank. Procter & Gamble verzeichnete einen Rückgang von -2.64%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Broadcom mit einem Anstieg von 9.69% hervor, gefolgt von Western Digital mit 8.44% und Seagate Technology Holdings mit 7.91%.
S&P 500 FlopwerteFox Registered (B) fiel um -2.64%, Fox Registered (A) um -2.66% und The Mosaic verzeichnete einen Rückgang von -2.77%.
