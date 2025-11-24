    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Gesundheitssystem in der Vertrauenskrise / Bevölkerung mit Angebot der Krankenkassen und medizinischer Versorgung unzufrieden. Pharma Deutschland Jahrestagung diskutiert Lösungsansätze

    Berlin (ots) - Anlässlich der Pharma Deutschland Jahrestagung blickt der Verband
    auf die aktuelle Situation des deutschen Gesundheitssystems und diskutiert
    Lösungsansätze.

    Mehrere, repräsentative CIVEY-Umfragen zeigen auf, daß aktuell große
    Herausforderungen im Gesundheitssystem wahrgenommen werden. Eine zentrale
    Entwicklung aus den Vorjahren, die sich auch im Jahr 2025 fortsetzt, ist das
    abnehmende Vertrauen in das Versorgungsangebot der Krankenkassen. Demnach geben
    nur noch 47,0 Prozent der Befragten an, Zugang zu allen nötigen medizinischen
    Leistungen von der Krankenkasse zu erhalten (Stand: 21.11.2025). Darüber hinaus
    sind die von Bürgerinnen und Bürgern empfundenen Herausforderungen der
    alltäglichen Gesundheitsversorgung über das Jahr 2025 weitestgehend
    gleichgeblieben. Dabei sehen nach wie vor bundesweit die meisten Befragten (42,5
    Prozent, Stand 21.11.2025) die hausärztliche Versorgung als größte
    Herausforderung beim Zugang im direkten medizinischen Umfeld an. Für
    Erwerbstätige im Gesundheitswesen steht das Thema Bürokratieabbau/Entlastung des
    Arbeitsalltags im Zentrum. Hier wünschen sich 67,4 Prozent eine stärkere
    Unterstützung seitens der Politik (Stand 17.09.2025).

    Pharmabranche in Schlüsselrolle

    Pharma Deutschland Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann betont die
    Schlüsselrolle, die der Pharmabranche in dieser Situation zukommen kann. "Unsere
    Jahrestagung findet in einer entscheidenden gesundheitspolitischen Phase statt.
    Das Vertrauen der Bevölkerung in die Angebote der Krankenkassen sinkt, die
    wahrgenommenen Herausforderungen im Kontakt mit Krankenhäusern und Arztpraxen
    nehmen zu. Die Finanzierung des Gesundheitssystem steht auf dem Prüfstand und
    der Pharmastandort Deutschland braucht bessere Rahmenbedingungen. Um alle diese
    Themen geht es auch auf der Pharma Deutschland Jahrestagung. Uns kommt es darauf
    an, dass die Probleme nicht nur beschrieben werden, sondern wir gemeinsam über
    Lösungsansätze nachdenken, wie Ansprüche und Erwartungen der Patientinnen und
    Patienten mit den Angeboten und Leistungen der Gesundheitsinfrastruktur besser
    zusammenpassen können. Dabei kommt Arzneimitteln eine wichtige Rolle zu. Sie
    unterstützen die Ambulantisierung, können eine stärkere Funktion bei der
    Selbstmedikation übernehmen und bilden durch Forschung, Entwicklung und
    Herstellung von Arzneimitteln einen wichtigen wirtschaftlichen Pfeiler. In dem
    Sinne sehen wir die Pharma Deutschland Jahrestagung als unseren Beitrag, den
    Pharmadialog der Bundesregierung konstruktiv zu begleiten".

    ______________

    Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey
    seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen
    medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext
    pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für
    die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen
    Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen
    Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert
    analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene
    Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey
    Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf
    Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume
    erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite
    (https://www.pharmadeutschland.de/pharmawissen-fuer-alle/gesundheitsmonitor/) .

    Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
    Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
    Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
    Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
    Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
    verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
    sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die
    Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es
    mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

    Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:

    Hannes Hönemann
    Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    T. +49 171 5618203
    mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de

    Anna Frederike Gutzeit
    CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    T. +49 170 4548014
    mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de

    Geschäftsstelle Berlin
    Pharma Deutschland e.V.
    Friedrichstraße 134
    10117 Berlin

    Geschäftsstelle Bonn
    Pharma Deutschland e.V.
    Ubierstraße 71-73
    53173 Bonn

    Geschäftsstelle Brüssel
    Pharma Deutschland e.V.
    Rue Marie de Bourgogne 58
    1000 Brüssel

    http://www.pharmadeutschland.de
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/
    X: https://x.com/PharmaDeu

