Gesundheitssystem in der Vertrauenskrise / Bevölkerung mit Angebot der Krankenkassen und medizinischer Versorgung unzufrieden. Pharma Deutschland Jahrestagung diskutiert Lösungsansätze

Berlin (ots) - Anlässlich der Pharma Deutschland Jahrestagung blickt der Verband

auf die aktuelle Situation des deutschen Gesundheitssystems und diskutiert

Lösungsansätze.



Mehrere, repräsentative CIVEY-Umfragen zeigen auf, daß aktuell große

Herausforderungen im Gesundheitssystem wahrgenommen werden. Eine zentrale

Entwicklung aus den Vorjahren, die sich auch im Jahr 2025 fortsetzt, ist das

abnehmende Vertrauen in das Versorgungsangebot der Krankenkassen. Demnach geben

nur noch 47,0 Prozent der Befragten an, Zugang zu allen nötigen medizinischen

Leistungen von der Krankenkasse zu erhalten (Stand: 21.11.2025). Darüber hinaus

sind die von Bürgerinnen und Bürgern empfundenen Herausforderungen der

alltäglichen Gesundheitsversorgung über das Jahr 2025 weitestgehend

gleichgeblieben. Dabei sehen nach wie vor bundesweit die meisten Befragten (42,5

Prozent, Stand 21.11.2025) die hausärztliche Versorgung als größte

Herausforderung beim Zugang im direkten medizinischen Umfeld an. Für

Erwerbstätige im Gesundheitswesen steht das Thema Bürokratieabbau/Entlastung des

Arbeitsalltags im Zentrum. Hier wünschen sich 67,4 Prozent eine stärkere

Unterstützung seitens der Politik (Stand 17.09.2025).





Pharmabranche in Schlüsselrolle



Pharma Deutschland Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann betont die

Schlüsselrolle, die der Pharmabranche in dieser Situation zukommen kann. "Unsere

Jahrestagung findet in einer entscheidenden gesundheitspolitischen Phase statt.

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Angebote der Krankenkassen sinkt, die

wahrgenommenen Herausforderungen im Kontakt mit Krankenhäusern und Arztpraxen

nehmen zu. Die Finanzierung des Gesundheitssystem steht auf dem Prüfstand und

der Pharmastandort Deutschland braucht bessere Rahmenbedingungen. Um alle diese

Themen geht es auch auf der Pharma Deutschland Jahrestagung. Uns kommt es darauf

an, dass die Probleme nicht nur beschrieben werden, sondern wir gemeinsam über

Lösungsansätze nachdenken, wie Ansprüche und Erwartungen der Patientinnen und

Patienten mit den Angeboten und Leistungen der Gesundheitsinfrastruktur besser

zusammenpassen können. Dabei kommt Arzneimitteln eine wichtige Rolle zu. Sie

unterstützen die Ambulantisierung, können eine stärkere Funktion bei der

Selbstmedikation übernehmen und bilden durch Forschung, Entwicklung und

Herstellung von Arzneimitteln einen wichtigen wirtschaftlichen Pfeiler. In dem

Sinne sehen wir die Pharma Deutschland Jahrestagung als unseren Beitrag, den

Pharmadialog der Bundesregierung konstruktiv zu begleiten".



______________



Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey

seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen

medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext

pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für

die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen

Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen

Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert

analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene

Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey

Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf

Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume

erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite

(https://www.pharmadeutschland.de/pharmawissen-fuer-alle/gesundheitsmonitor/) .



Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der

Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400

Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten

Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in

Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken

verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel

sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die

Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es

mehr Informationen zu Pharma Deutschland.



