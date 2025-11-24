Gesundheitssystem in der Vertrauenskrise / Bevölkerung mit Angebot der Krankenkassen und medizinischer Versorgung unzufrieden. Pharma Deutschland Jahrestagung diskutiert Lösungsansätze
Berlin (ots) - Anlässlich der Pharma Deutschland Jahrestagung blickt der Verband
auf die aktuelle Situation des deutschen Gesundheitssystems und diskutiert
Lösungsansätze.
Mehrere, repräsentative CIVEY-Umfragen zeigen auf, daß aktuell große
Herausforderungen im Gesundheitssystem wahrgenommen werden. Eine zentrale
Entwicklung aus den Vorjahren, die sich auch im Jahr 2025 fortsetzt, ist das
abnehmende Vertrauen in das Versorgungsangebot der Krankenkassen. Demnach geben
nur noch 47,0 Prozent der Befragten an, Zugang zu allen nötigen medizinischen
Leistungen von der Krankenkasse zu erhalten (Stand: 21.11.2025). Darüber hinaus
sind die von Bürgerinnen und Bürgern empfundenen Herausforderungen der
alltäglichen Gesundheitsversorgung über das Jahr 2025 weitestgehend
gleichgeblieben. Dabei sehen nach wie vor bundesweit die meisten Befragten (42,5
Prozent, Stand 21.11.2025) die hausärztliche Versorgung als größte
Herausforderung beim Zugang im direkten medizinischen Umfeld an. Für
Erwerbstätige im Gesundheitswesen steht das Thema Bürokratieabbau/Entlastung des
Arbeitsalltags im Zentrum. Hier wünschen sich 67,4 Prozent eine stärkere
Unterstützung seitens der Politik (Stand 17.09.2025).
Pharmabranche in Schlüsselrolle
Pharma Deutschland Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann betont die
Schlüsselrolle, die der Pharmabranche in dieser Situation zukommen kann. "Unsere
Jahrestagung findet in einer entscheidenden gesundheitspolitischen Phase statt.
Das Vertrauen der Bevölkerung in die Angebote der Krankenkassen sinkt, die
wahrgenommenen Herausforderungen im Kontakt mit Krankenhäusern und Arztpraxen
nehmen zu. Die Finanzierung des Gesundheitssystem steht auf dem Prüfstand und
der Pharmastandort Deutschland braucht bessere Rahmenbedingungen. Um alle diese
Themen geht es auch auf der Pharma Deutschland Jahrestagung. Uns kommt es darauf
an, dass die Probleme nicht nur beschrieben werden, sondern wir gemeinsam über
Lösungsansätze nachdenken, wie Ansprüche und Erwartungen der Patientinnen und
Patienten mit den Angeboten und Leistungen der Gesundheitsinfrastruktur besser
zusammenpassen können. Dabei kommt Arzneimitteln eine wichtige Rolle zu. Sie
unterstützen die Ambulantisierung, können eine stärkere Funktion bei der
Selbstmedikation übernehmen und bilden durch Forschung, Entwicklung und
Herstellung von Arzneimitteln einen wichtigen wirtschaftlichen Pfeiler. In dem
Sinne sehen wir die Pharma Deutschland Jahrestagung als unseren Beitrag, den
Pharmadialog der Bundesregierung konstruktiv zu begleiten".
Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey
seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen
medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext
pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für
die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen
Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen
Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert
analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene
Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey
Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf
Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume
erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite
(https://www.pharmadeutschland.de/pharmawissen-fuer-alle/gesundheitsmonitor/) .
Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die
Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es
mehr Informationen zu Pharma Deutschland.
Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:
Hannes Hönemann
Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 171 5618203
mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de
Anna Frederike Gutzeit
CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 170 4548014
mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de
Geschäftsstelle Berlin
Pharma Deutschland e.V.
Friedrichstraße 134
10117 Berlin
Geschäftsstelle Bonn
Pharma Deutschland e.V.
Ubierstraße 71-73
53173 Bonn
Geschäftsstelle Brüssel
Pharma Deutschland e.V.
Rue Marie de Bourgogne 58
1000 Brüssel
http://www.pharmadeutschland.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/
X: https://x.com/PharmaDeu
