Dax legt zum Wochenstart zu - Bayer kräftig im Aufwind

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.239 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Der Deutsche Aktienindex ist dank zurückkehrender Zinssenkungshoffnungen in den USA vorerst um einen Totalabsturz herumgekommen", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Als die 23.000er-Marke am Freitag kräftig wackelte, trat gerade noch rechtzeitig New-York-Fed-Chef John Williams vor die Mikrofone und sprach davon, dass man die Zinsen bald noch einmal senken könne. Ein Schelm, wer hier Zufälligkeit vermutet - ist doch die US-Notenbank bekannt dafür, Feuer am Aktienmarkt schnell zu löschen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG! Long 1.358,34€ 0,96 × 14,58 Zum Produkt Short 1.526,42€ 1,01 × 14,56 Zum Produkt