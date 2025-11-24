ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Novo Nordisk auf 'Halten'
- DZ Bank stuft Novo Nordisk auf "Halten" ein.
- Fairer Wert bleibt bei 313 dänischen Kronen.
- Alzheimer-Studie scheiterte trotz geringer Erwartungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Fehlschlag einer Alzheimer-Studie auf "Halten" mit einem fairen Wert von 313 dänischen Kronen belassen. Für Analyst Elmar Kraus reiht sich das negative Ergebnis zwar in eine Serie von Pipeline-Rückschlägen der jüngsten Zeit ein. Im Gegensatz zu anderen Studien von Novo sei das Ganze hier jedoch nicht an hohen oder überzogenen Erwartungen gescheitert. Denn die Dänen hätten zuvor selbst zuvor eingeräumt, dass die Erfolgschancen eher gering seien und man sich wegen des hohen medizinischen Bedarfs und der anekdotischen Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit aber dazu verpflichtet gesehen hätte, die Studie durchzuführen, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,05 % und einem Kurs von 38,83 auf Tradegate (24. November 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 131,38 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,63DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +649,55 %/+1.192,32 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
