AIXTRON Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.11.2025

Mit einer Performance von +5,57 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 17,383€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AIXTRON Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +25,64 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -8,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +8,84 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,11 % 1 Monat +25,84 % 3 Monate +25,64 % 1 Jahr +26,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die kürzlich um 3-4% gestiegen ist, ohne dass aktuelle Nachrichten vorliegen. Die erfolgreiche Entwicklung der GaN-Technologie bei IMEC, die mit AIXTRONs Hyperion-Anlage einen Weltrekord bei der Überschreitung der 650V-Grenze erreicht hat, wird als positiv für die Marktposition von AIXTRON angesehen. Zudem wird die Relevanz von GaN und SiC im Vergleich zu neuen Materialien wie Ga2O3 thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein spannendes Wechselspiel: Während der DAX schwächelt, ziehen Nebenwerte und US-Indizes kräftig an – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen Segmenten.

Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.