    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    AIXTRON Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +5,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.11.2025
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.11.2025

    Mit einer Performance von +5,57 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 17,383. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.239,87€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.682,10€
    Basispreis
    2,51
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AIXTRON Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +25,64 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -8,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +8,84 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,11 %
    1 Monat +25,84 %
    3 Monate +25,64 %
    1 Jahr +26,71 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die kürzlich um 3-4% gestiegen ist, ohne dass aktuelle Nachrichten vorliegen. Die erfolgreiche Entwicklung der GaN-Technologie bei IMEC, die mit AIXTRONs Hyperion-Anlage einen Weltrekord bei der Überschreitung der 650V-Grenze erreicht hat, wird als positiv für die Marktposition von AIXTRON angesehen. Zudem wird die Relevanz von GaN und SiC im Vergleich zu neuen Materialien wie Ga2O3 thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd.EUR € wert.

    DAX tritt auf der Stelle – Nebenwerte und US-Börsen ziehen davon


    Die Börsen zeigen heute ein spannendes Wechselspiel: Während der DAX schwächelt, ziehen Nebenwerte und US-Indizes kräftig an – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen Segmenten.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 24.11. - FTSE Athex 20 stark +1,99 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +6,09 %
    -7,32 %
    +26,58 %
    +25,71 %
    +27,06 %
    -45,96 %
    +48,72 %
    +131,85 %
    +186,60 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AIXTRON Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.11.2025 Am 24.11.2025 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +5,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.