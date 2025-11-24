Stellungnahme der Alzheimer's Association zur Veröffentlichung der ersten Phase-3-Daten von Semaglutid

CHICAGO, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Alzheimer's Association ist enttäuscht, dass die klinischen Studien zu evoke und evoke+ keine statistisch signifikante Reduzierung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit gezeigt haben. In den Studien wurde eine orale Semaglutid-Pille zur Behandlung der symptomatischen Alzheimer-Krankheit im Frühstadium getestet.

„Diese Ergebnisse sind zwar nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber sie werden zu unserem Verständnis dieser verheerenden und tödlichen Krankheit beitragen", sagte Joanne Pike, DrPH , Präsidentin und Geschäftsführerin der Alzheimer's Association. „Die Daten aus jeder klinischen Studie, unabhängig von ihrem Ergebnis, sind von entscheidender Bedeutung, um unser Verständnis dieser Krankheit zu verbessern und die nächste Generation von klinischen Studien zu unterstützen. Wir sind weiterhin optimistisch, was die Zukunft der Alzheimer-Behandlung und -Prävention angeht, denn die wissenschaftliche Landschaft wird sich weiter diversifizieren und erweitern".

Das Unternehmen erklärte: „Während die Behandlung mit Semaglutid in beiden Studien zu einer Verbesserung der mit der Alzheimer-Krankheit zusammenhängenden Biomarker führte, führte dies nicht zu einer Verzögerung des Fortschreitens der Krankheit". Bei den Studien evoke und evoke+ handelte es sich um groß angelegte, langfristige internationale klinische Studien. Mehr als 3 800 Personen im Alter von 55 bis 85 Jahren, bei denen eine leichte kognitive Beeinträchtigung (MCI) oder eine leichte Demenz aufgrund der Alzheimer-Krankheit diagnostiziert wurde (als Stadium 3 und 4 der Alzheimer-Krankheit bezeichnet), wurden in die Studie aufgenommen.

„Diese Ergebnisse werden uns helfen, unser Verständnis dieser Medikamentenklasse zu verfeinern", sagte Maria C. Carrillo, Ph.D. , Chief Science Officer der Alzheimer's Association und Leiterin der medizinischen Abteilung. „Obwohl diese Semaglutid-Pille nicht gegen die Alzheimer-Krankheit half, werden wir diese Medikamentenklasse weiter erforschen, da sie möglicherweise anders wirkt. Die Alzheimervereinigung ist nach wie vor führend bei dieser Art von innovativer Forschung, und wir glauben, dass es wichtig ist, weiterhin verschiedene Ansätze zur Behandlung und Prävention zu untersuchen".

Die Behandlungsmöglichkeiten für Alzheimer sind solide und voller Hoffnung. Eine jährliche Bewertung der Arzneimittelentwicklungspipeline, veröffentlicht in Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions Anfang 2025 gibt es 182 aktive klinische Studien, in denen 138 neue Medikamente untersucht werden. Die Alzheimer's Association stellt über ihr „Part the Cloud"-Programm strategische Mittel zur Verfügung, um vielversprechende Alzheimer-Therapien in klinische Studien zu überführen. Die Behandlungsziele sind vielfältig, was angesichts des wachsenden Konsenses darüber, dass eine wirksame Behandlung und Prävention der Alzheimer-Krankheit wahrscheinlich eine personalisierte Kombination mehrerer Maßnahmen ist, wichtig ist.

Für Menschen, die mit Alzheimer im Frühstadium leben, gibt es zugelassene Behandlungen. Wir raten den Betroffenen dringend, mit ihrem Arzt über diese Möglichkeiten zu sprechen. Betroffene können auch mit ihrem Arzt über die Teilnahme an klinischen Studien sprechen oder sich auf der Website TrialMatch der Alzheimer's Association weiter informieren.

Die Vereinigung begrüßt diese ersten Ergebnisse und freut sich darauf, auf der Tagung Clinical Trials in Alzheimer's Disease (CTAD) im Dezember einen tieferen Einblick in die Daten zu erhalten.

Über die Alzheimer's Association

Die Alzheimer's Association ist eine weltweite freiwillige Gesundheitsorganisation, die sich der Pflege, Unterstützung und Erforschung der Alzheimer-Krankheit widmet. Unser Ziel ist es, den Weg zur Beendigung der Alzheimer-Krankheit und aller anderen Demenzerkrankungen zu ebnen, indem wir die weltweite Forschung beschleunigen, die Risikominderung und Früherkennung vorantreiben und die Qualität der Pflege und Unterstützung optimieren. Unsere Vision ist eine Welt ohne Alzheimer und alle anderen Demenzerkrankungen. Besuchen Sie alz.org oder rufen Sie 800.272.3900 an.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2689936/5639737/Alzheimers_Association_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stellungnahme-der-alzheimers-association-zur-veroffentlichung-der-ersten-phase-3-daten-von-semaglutid-302624744.html