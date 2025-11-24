Newmark erwirbt Catella Valuation Advisory in Paris, Frankreich

NEW YORK und PARIS, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder „das Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen sowie andere Eigentümer und Nutzer, gibt die Übernahme von Catella Valuation Advisory SAS bekannt, einem führenden Pariser Unternehmen für Immobilienbewertung und -beratung, das in allen Anlageklassen tätig ist – darunter Büro, Einzelhandel, Industrie, Wohnen, Kliniken, Pflegeheime (EHPAD), Hotellerie und Freizeit.

Catella Valuation Advisory SAS, bislang eine Tochtergesellschaft der Catella France SAS, hat im Jahr 2024 mehr als 180 Kunden beraten und nahezu 3200 Immobilien bewertet. Mit der Übernahme steigt die Zahl der Newmark-Beschäftigten in Frankreich auf rund 200 und unterstreicht damit die starke Dynamik seit der Büroeröffnung im Jahr 2024 sowie das anhaltende Engagement des Unternehmens, Kunden über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg exzellent zu beraten.

„Diese Übernahme stellt einen weiteren Schritt in Newmarks fortlaufender Strategie dar, unsere Bewertungs- und Beratungsleistungen in der EMEA-Region auszubauen", sagte John D. Busi, MAI, FRICS, Präsident von Valuation & Advisory. „Catella Valuation Advisory genießt einen hervorragenden Ruf für technische Genauigkeit, lokale Expertise und das Vertrauen seiner Kunden – Werte, die sich nahtlos mit denen von Newmark decken. Ihre Integration stärkt unsere Fähigkeit, Investoren, Kreditgebern und Nutzern in globalen Märkten konsistente, hochwertige Bewertungseinblicke zu bieten."

Valuation & Advisory zählt zu den zentralen Entwicklungssäulen des Unternehmens sowohl in der EMEA-Region als auch weltweit. Die Umsätze dieses Geschäftsbereichs sind seit Jahresbeginn bis einschließlich 30. September 2025 um 26,3 % gestiegen.

Catella Valuation Advisory, gegründet im Jahr 2005, umfasst ein Team von 12 führenden Bewertungsexperten, die über Erfahrung in der Bearbeitung von Gewerbeimmobilienprojekten sowohl vor Ort als auch europaweit verfügen. Das gesamte Team von Catella Valuation Advisory, unter der Leitung von Geschäftsführer Jean-François Drouets und dem geschäftsführenden Direktor Nicolas Brosseaud, wird in den kommenden Monaten zu Newmark wechseln, unter der Marke Newmark tätig sein und Kunden weiterhin mit demselben Führungsteam und umfassender Marktexpertise betreuen.