    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spahn pocht auf Reformen bei der Rente

    Für Sie zusammengefasst
    • Unionsfraktion fordert dringend Rentenreformen.
    • Gesetzgebung zum Rentenpaket bis Jahresende geplant.
    • Widerstand gegen höhere Kosten von Unionsabgeordneten.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Führung der Unionsfraktion pocht auch angesichts interner Kritik am geplanten Rentenpaket auf dringend notwendige Reformen. Es gebe "echten Reformdruck", sagte der Vorsitzende Jens Spahn (CDU) vor einer Fraktionssitzung im Berlin. Die Gesetzgebung zum Rentenpaket solle bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Dazu fänden entscheidende Gespräche auch mit Richtung auf den Koalitionsausschuss an diesem Donnerstag statt.

    "Der nächste Schritt müssen strukturelle Reformen sein", betonte Spahn. Dafür wolle man sich auf ein "Rentenpaket II" auch mit einem Zeitplan verständigen, um das System vorzubereiten, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den 30-er Jahren in Rente gehen. Für die Unionsfraktion stehe fest: "Bevor es nicht zu strukturellen Reformen in der sozialen Sicherung und auch beim Haushalt gekommen ist im nächsten Jahr, werden wir Diskussionen über weitere Schulden und Veränderungen in diesem Bereich nicht mal auch nur beginnen."

    Gegen "Basta-Rufe" aus Ministerien

    Spahn betonte, der Bundestag sei der Gesetzgeber. "Rote Linien oder Basta-Rufe aus Ministerien sind nicht angemessen", sagte er offensichtlich mit Blick auf Äußerungen von SPD-Kabinettsmitgliedern, am Gesetz werde nichts geändert. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hob hervor, dass es mit der "Frühstartrente" mit Anreizen für Kinder und der "Aktivrente" mit Anreizen für längeres Arbeiten schon im ersten Paket "Reformbausteine" gebe.

    Die Koalition ringt um eine Lösung für die Verabschiedung des Rentenpakets, nachdem eine Gruppe von 18 jungen Unionsabgeordneter den Plänen nicht zustimmen will. Damit gäbe es keine sichere eigene Mehrheit. Der Widerstand richtet sich gegen höhere Milliardenkosten infolge einer geplanten längeren Absicherung des Rentenniveaus im Verhältnis zur Lohnentwicklung bis 2031./sam/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Spahn pocht auf Reformen bei der Rente Die Führung der Unionsfraktion pocht auch angesichts interner Kritik am geplanten Rentenpaket auf dringend notwendige Reformen. Es gebe "echten Reformdruck", sagte der Vorsitzende Jens Spahn (CDU) vor einer Fraktionssitzung im Berlin. Die …