Moderate Gewinne - Rückenwind aus den USA

Auch außerhalb des Euroraums ging es am Montag mit den Kursen moderat nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,14 Prozent auf 9.553,21 Punkte. Der schweizerische SMI legte um 0,17 Prozent auf 12.654,12 Punkte zu.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Der Leitindex der Eurozone stieg um 0,25 Prozent auf 5.528,67 Punkte. Am Freitag war das Börsenbarometer auf das niedrigste Niveau seit Ende September abgerutscht.

Ein wenig Rückwind kam durch Äußerungen des New Yorker Fed-Offiziellen John Williams, der am Freitag angedeutet hatte, dass eine kurzfristige Zinssenkung weiterhin möglich sei. Nicht so erfreulich war die Nachricht, dass sich die am Ifo-Index gemessene Stimmung in der deutschen Wirtschaft im November überraschend verschlechtert hat.

Aus Branchensicht waren europaweit unter anderem Automobilwerte gefragt. Hier hatte sich die Investmentbank Goldman Sachs in einer Branchenstudie ermutigend geäußert. Vor allem Papiere aus dem Premiumsegment seien unterbewertet.

Schwäche zeigten die Aktien von Rüstungskonzernen, zu denen in London jene von BAE Systems und in Paris jene von Thales mit Abschlägen von 3,6 beziehungsweise 1,5 Prozent zählen. Hier belasteten die Fortschritte im Ringen um einen Friedensplan für die Ukraine. Vertreter der USA und der Ukraine hatten bei Gesprächen in Genf gemeinsam einen verbesserten Entwurf erstellt. US-Außenminister Marco Rubio sprach in Genf von "enormen Fortschritten". Selbst im Falle einer Einigung bleibt aber noch der russische Präsident Wladimir Putin als wohl größte Hürde für eine Einigung.

In puncto Einzelwerte fielen die Aktien von Novo Nordisk mit einem Minus von fast sechs Prozent negativ auf. Das Abnehmmittel Semaglutid des dänischen Pharmakonzerns hatte in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht.

Für die Anteilscheine von Prosus ging es um 2,3 Prozent nach unten. Die Internet-Beteiligungsholding hatte Halbjahreszahlen veröffentlicht, die nicht ganz die Analystenerwartungen erfüllten. Das operative Ergebnis im E-Commerce habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb von der Bank UBS./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 18,68 auf Tradegate (24. November 2025, 18:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 132,32 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,63DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +641,78 %/+1.178,94 % bedeutet.



