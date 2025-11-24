    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse erholt sich, ATX steigt um 2,05%.
    • Friedensgespräche Ukraine fördern Infrastrukturaktien.
    • Erste Group und Voestalpine erhalten positive Analystenbewertungen.
    Aktien Wien Schluss - ATX erholt sich stark
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat seine Verluste der Vorwoche am Montag mehr als wettgemacht. Der ATX legte um 2,05 Prozent auf 4.887,18 Punkte zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,99 Prozent auf 2.431,72 Einheiten. Damit stach der österreichische Aktienmarkt in einem insgesamt freundlichen europäischen Umfeld deutlich positiv hervor.

    Neben einer Erholung im US-Technologiesektor, gestützt durch die Erwartung sinkender Zinsen, richtete sich der Blick der Anleger auf die laufenden Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. Über das Wochenende hatten sich die USA und die Ukraine darauf geeinigt, einen früheren Entwurf des US-Plans zu überarbeiten, der als zu günstig für Moskau angesehen wurde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von Fortschritten und betonte, man habe "äußerst sensible Punkte" in die überarbeitete Fassung einbringen können. Russland lehnte den europäischen Gegenvorschlag am Montag indes als "völlig unkonstruktiv" ab.

    Von weiteren Schritten Richtung Frieden in der Ukraine könnten laut Analysten Aktien von Infrastrukturunternehmen profitieren. Das konnte man zum Wochenstart auch an der Wiener Börse ablesen. Die Aktien von Porr verzeichneten ein Plus von 7,2 Prozent, Wienerberger von 5,8 Prozent und Strabag legten um 4,4 Prozent zu. Gesucht waren zudem die stark in Osteuropa engagierten Banken. Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen um 2,2 Prozent.

    Weitere Impulse bekam der Finanzsektor von Analystenseite. Erste Group stiegen um 1,9 Prozent auf 90,80 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank zählen die Titel wegen guter Wachstumschancen in der CEE-Region weiterhin zu ihren Top Picks der Branche. Die Experten von Morgan Stanley hoben zudem ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 106 auf 108 Euro an, während sie das Ziel für die Bawag-Titel von 149 auf 146 Euro kürzten. Für beide Aktien bestätigten die US-Bank ihre "Overweight"-Empfehlungen. Bawag legten um 1,2 Prozent auf 112,30 Euro zu.

    Inzwischen hoben die Barclays-Analysten ihr Kursziel für die Voestalpine-Aktien von 30 auf 35 Euro an und bestätigten ihre "Overweight"-Empfehlung. Die Bank of America empfiehlt das Papier zudem nun zum Kauf. Die Papiere des Linzer Stahlkonzerns gewannen fünf Prozent auf 36 Euro.

    Für Kapsch TrafficCom wurde von der Erste Group die Einschätzung von "Buy" auf "Hold" sowie das Kursziel von 9,0 auf 7,0 Euro gesenkt. Die Papiere des Mautsystemanbieters fielen am Montag um 3,8 Prozent auf 6,12 Euro und lagen damit am Ende des ATX Prime-Segments./spa/ste/APA/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wienerberger Aktie

    Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 89,90 auf Tradegate (24. November 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wienerberger Aktie um +4,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wienerberger bezifferte sich zuletzt auf 3,20 Mrd..

    Wienerberger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.




    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
