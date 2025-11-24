    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCopart AktievorwärtsNachrichten zu Copart

    Copart Aktie mit kräftigem Kurssturz - 24.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Copart Aktie bisher Verluste von -4,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Copart Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Copart ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Online-Fahrzeugauktionen, spezialisiert auf Unfall- und Gebrauchtwagen. Es bietet eine Plattform für Versicherungen, Händler und Privatpersonen und ist in Nordamerika, Europa und Asien stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind IAA und Manheim. Coparts Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittliche Technologie und das breite internationale Netzwerk.

    Copart aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025

    Die Copart Aktie ist bisher um -4,37 % auf 33,69 gefallen. Das sind -1,54  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Copart Verluste von -15,66 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Copart um -36,99 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,37 % geändert.

    Copart Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,31 %
    1 Monat -9,25 %
    3 Monate -15,66 %
    1 Jahr -41,56 %

    Informationen zur Copart Aktie

    Es gibt 968 Mio. Copart Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,62 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 24.11. - US Tech 100 stark +1,30 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Copart Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Copart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Copart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Copart

    -4,95 %
    +0,53 %
    -9,14 %
    -15,98 %
    -41,72 %
    +12,09 %
    +47,56 %
    +930,65 %
    ISIN:US2172041061WKN:893807



    RSS-Feed abonnieren

