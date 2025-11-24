JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 75 Euro angehoben. Er sehe die Markterwartungen für das kommende Jahr gut untermauert, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliches Aufwärtspotenzial ergebe sich durch die geplante Abspaltung der Kunststofftechnik-Tochter Contitech. Der Wettbewerber Pirelli sei zwar wegen seiner langfristigen Wachstumsaussichten werthaltig, doch auf kurze Sicht seien die Kurstreiber für Continental und auch für Michelin offensichtlicher./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 11:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 64,48EUR auf Tradegate (24. November 2025, 19:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



