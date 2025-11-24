Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE treibt sein Aktienrückkaufprogramm weiter voran: Im November 2025 erwarb der Konzern erneut eigene Aktien und stärkt damit Kapitalstruktur und Anlegervertrauen.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 17. bis 21. November 2025 insgesamt 10.959 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 21. November 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 613.601 Stück.
- Der Erwerb der Aktien erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die detaillierten Transaktionsdaten sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
- Der gewichtete Durchschnittskurs der erworbenen Aktien variiert zwischen 92,73 EUR und 99,65 EUR während des Rückkaufzeitraums.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025, bei Bilfinger ist am 04.03.2026.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,70 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.634,11PKT (+1,16 %).
+3,02 %
-4,49 %
-2,68 %
+1,87 %
+109,03 %
+204,81 %
+266,08 %
+91,91 %
+103,09 %
