Jefferies hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

Kommt der KI-Crash doch noch?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 64,28 auf Tradegate (24. November 2025, 19:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,84 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -21,65 %/+25,35 % bedeutet.