    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

    • Jefferies stuft Continental von "Hold" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel wurde von 70 auf 75 Euro angehoben.
    • Abspaltung von Contitech bietet weiteres Aufwärtspotenzial.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 75 Euro angehoben. Er sehe die Markterwartungen für das kommende Jahr gut untermauert, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliches Aufwärtspotenzial ergebe sich durch die geplante Abspaltung der Kunststofftechnik-Tochter Contitech. Der Wettbewerber Pirelli sei zwar wegen seiner langfristigen Wachstumsaussichten werthaltig, doch auf kurze Sicht seien die Kurstreiber für Continental und auch für Michelin offensichtlicher./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 11:45 / ET

    ISIN:DE0005439004WKN:543900

     

    Rating: Buy
    Kursziel: 75 Euro

    dpa-AFX
