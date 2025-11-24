ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro
- Jefferies stuft Continental von "Hold" auf "Buy" hoch.
- Kursziel wurde von 70 auf 75 Euro angehoben.
- Abspaltung von Contitech bietet weiteres Aufwärtspotenzial.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 75 Euro angehoben. Er sehe die Markterwartungen für das kommende Jahr gut untermauert, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliches Aufwärtspotenzial ergebe sich durch die geplante Abspaltung der Kunststofftechnik-Tochter Contitech. Der Wettbewerber Pirelli sei zwar wegen seiner langfristigen Wachstumsaussichten werthaltig, doch auf kurze Sicht seien die Kurstreiber für Continental und auch für Michelin offensichtlicher./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 11:45 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 64,28 auf Tradegate (24. November 2025, 19:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,84 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -21,65 %/+25,35 % bedeutet.
