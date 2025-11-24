    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Marktgeflüster

    Google statt Nvidia neuer Wall Street-Liebling - wirklich bullisch für KI?

    Daher sollte man die Rally heute mit Vorsicht genießen - denn die Kreditmärkte signalisieren: Stress voraus!

    Google löst Nvidia als Liebling der Wall Street ab, heute vor allem KI-Aktien im Plus - aber warum steigen die CDS-Preise für Oracle auch heute immer weiter? Nvidia anfangs im Minus, aber dann siegte die Hoffnung der Wall Street - aber die weiter steigenden Preise für Kreditausfallversicherungen (CDS) zeigen, dass die Risiken der ausgeuferten Datencenter-Investitionen nicht geringer geworden sind! Daher sollte man die Rally heute mit Vorsicht genießen - denn die Kreditmärkte signalisieren: Stress voraus! Wenn Google die neue Nvidia ist, bedeutet das: es wird viele Verlierer im KI-Sektor geben. Dazu gehören auch weite Teile des Schattenbankensystems..

    Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. KI-Schuldenwelle der Big Tech droht Kreditmärkte zu überschwemmen

    3. S&P 500 und Bitcoin: Märkte erreichen jetzt Schlüsselmoment

     

    Das Video "Google statt Nvidia neuer Wall Street-Liebling - wirklich bullisch für KI? " sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
