Google statt Nvidia neuer Wall Street-Liebling - wirklich bullisch für KI?

Google löst Nvidia als Liebling der Wall Street ab, heute vor allem KI-Aktien im Plus - aber warum steigen die CDS-Preise für Oracle auch heute immer weiter? Nvidia anfangs im Minus, aber dann siegte die Hoffnung der Wall Street - aber die weiter steigenden Preise für Kreditausfallversicherungen (CDS) zeigen, dass die Risiken der ausgeuferten Datencenter-Investitionen nicht geringer geworden sind! Daher sollte man die Rally heute mit Vorsicht genießen - denn die Kreditmärkte signalisieren: Stress voraus! Wenn Google die neue Nvidia ist, bedeutet das: es wird viele Verlierer im KI-Sektor geben. Dazu gehören auch weite Teile des Schattenbankensystems..

