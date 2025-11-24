Börsen Update
Börsen Update USA - 24.11. - US Tech 100 stark +2,43 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:56) bei 46.544,55 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: Merck & Co +3,29 %, IBM +2,75 %, Caterpillar +1,87 %, Goldman Sachs Group +1,82 %, Apple +1,66 %
Flop-Werte: Procter & Gamble -2,55 %, Verizon Communications -2,00 %, Walt Disney -1,57 %, Honeywell International -1,40 %, The Home Depot -1,26 %
Der US Tech 100 steht bei 24.854,44 PKT und gewinnt bisher +2,43 %.
Top-Werte: Broadcom +9,66 %, Micron Technology +7,33 %, Tesla +6,39 %, Marvell Technology +6,34 %, Lam Research +5,59 %
Flop-Werte: Copart -3,46 %, Comcast (A) -2,18 %, Starbucks -2,14 %, Mondelez International Registered (A) -1,81 %, Coca-Cola Europacific Partners -1,77 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.707,40 PKT und steigt um +1,59 %.
Top-Werte: Broadcom +9,66 %, Western Digital +8,26 %, Micron Technology +7,33 %, Tyson Foods (A) +7,05 %, Seagate Technology Holdings +6,68 %
Flop-Werte: Copart -3,46 %, Tyler Technologies -3,02 %, General Mills -2,94 %, Live Nation Entertainment -2,78 %, Campbell Soup -2,67 %
