    Merck & Co Aktie überzeugt mit Kursplus - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die Merck & Co Aktie, bisher, um +3,29 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

    Merck & Co aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.11.2025

    Die Merck & Co Aktie notiert aktuell bei 88,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,29 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,80  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Merck & Co Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +14,13 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Merck & Co -10,97 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,61 % geändert.

    Merck & Co Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,77 %
    1 Monat +13,60 %
    3 Monate +14,13 %
    1 Jahr -10,60 %

    Informationen zur Merck & Co Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,67 Mrd.EUR € wert.

    Merck & Co Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck & Co

    +3,89 %
    +5,83 %
    +13,13 %
    +14,19 %
    -10,30 %
    -16,86 %
    +30,20 %
    +75,21 %
    +146,99 %
    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q



