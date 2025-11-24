thyssenkrupp nucera: Umsatzprognose 2025/26 enttäuscht Markterwartungen

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Konzernumsatz von 845 Mio. Euro, was unter der ursprünglichen Prognose von 850 bis 920 Mio. Euro liegt.

Das Konzern-EBIT wird voraussichtlich bei etwa 2 Mio. Euro liegen, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt (2023/24: -14 Mio. Euro).

Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) wird ein Umsatz von 459 Mio. Euro und ein EBIT von -56 Mio. Euro erwartet, während das Chlor-Alkali-Segment (CA) einen Umsatz von 386 Mio. Euro und ein EBIT von 58 Mio. Euro erzielt.

Der Auftragseingang für 2024/25 betrug 348 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt (2023/24: 636 Mio. Euro).

Für das Geschäftsjahr 2025/26 rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz zwischen 500 und 600 Mio. Euro, was unter den aktuellen Markterwartungen liegt.

Das Konzern-EBIT für 2025/26 wird voraussichtlich zwischen -30 Mio. Euro und 0 Mio. Euro liegen, was auf eine umsatzbedingte geringere Kostendeckung hinweist.

Der nächste wichtige Termin, Bank Pekao 3rd Foreign Stocks Conference (Virtuell), bei thyssenkrupp nucera ist am 26.11.2025.

Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,02 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8750EUR das entspricht einem Minus von -1,69 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.044,53PKT (+1,72 %).






