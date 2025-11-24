thyssenkrupp nucera: Aktie vor Comeback? Gewinn 2024/25 trotz Umsatzrückgang
Trotz rückläufiger Umsätze kehrt das Unternehmen in die Gewinnzone zurück – doch der schwache Markt für grünen Wasserstoff trübt den Ausblick deutlich.
Foto: thyssenkrupp nucera
- Umsatz 2024/2025 leicht rückläufig auf ca. 845 Mio. Euro (Vorjahr: 862 Mio. Euro), aber Rückkehr in die Gewinnzone mit einem EBIT von rund 2 Mio. Euro (Vorjahr: –14 Mio. Euro).
- Umsatzprognose von 850–920 Mio. Euro wurde knapp verfehlt, das EBIT liegt hingegen in der oberen Hälfte der Prognosespanne von –7 bis 7 Mio. Euro; Free Cashflow ist positiv, Finanzierung weiterhin aus dem operativen Geschäft.
- Segment Grüner Wasserstoff (gH2): Umsatzrückgang auf 459 Mio. Euro (Vorjahr: 524 Mio. Euro), jedoch deutlich verbessertes EBIT von –56 Mio. Euro (Vorjahr: –76 Mio. Euro).
- Segment Chlor-Alkali (CA): zweistelliger Umsatzanstieg auf 386 Mio. Euro (Vorjahr: 338 Mio. Euro), EBIT leicht rückläufig auf 58 Mio. Euro (Vorjahr: 62 Mio. Euro).
- Auftragseingang 2024/2025 deutlich gesunken auf 348 Mio. Euro (Vorjahr: 636 Mio. Euro); starker Rückgang im gH2-Segment (26 Mio. Euro vs. 356 Mio. Euro), Zuwachs im CA-Segment (322 Mio. Euro vs. 279 Mio. Euro); Auftragsbestand sinkt auf 0,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,1 Mrd. Euro).
- Ausblick 2025/2026: Erwarteter Umsatzrückgang auf 500–600 Mio. Euro und Konzern-EBIT zwischen –30 Mio. und 0 Mio. Euro aufgrund der schwierigen Marktlage für grünen Wasserstoff; Kostensenkungsmaßnahmen zur Abfederung der Ergebnisbelastung eingeleitet.
Der nächste wichtige Termin, Bank Pekao 3rd Foreign Stocks Conference (Virtuell), bei thyssenkrupp nucera ist am 26.11.2025.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,05 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8750EUR das entspricht einem Minus von -1,65 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.045,14PKT (+1,72 %).
-6,50 %
-3,09 %
-15,27 %
-12,26 %
-3,32 %
-62,51 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
