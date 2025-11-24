Advanced Micro Devices Aktie mit Kurssprung +5,53 % - 24.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,53 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 186,72€, mit einem Plus von +5,53 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Advanced Micro Devices Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +24,82 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -16,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +51,37 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,98 % 1 Monat -13,00 % 3 Monate +24,82 % 1 Jahr +34,12 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 305,19 Mrd. € wert.

Heute gibt Trader Harald Weygand in der Sendung „Rendezvous mit Harry“ Live-Updates zu folgenden Wunschanalysen: AEP, AMD, Synopsis, Vistra, Linde, Paychex, Centrus Energy, Tapestry, Aerovironment, BAWAG, Bechtle, Teamviewer. Dazu wie gewohnt der DAX, Gold und auch der Ölpreis. Rendezvous mit Harry, heute live um 19 Uhr auf YouTube.

Ein starkes technisches Signal deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für Kursgewinne hin. Wir analysieren das gemeinsam und vertiefen die Details! ►►► Revolutionieren Sie mit uns Ihre Analysen: https://www.anfin.com/shop AnFin ist eine hochentwickelte Chartsoftware, die in jahrelanger Detailarbeit von Tradern für Trader entwickelt wurde. Es ist das Resultat aus Expertise, Präzision und einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen im Handel. Diese Software ist Ihre Brücke zwischen Technologie, Trading-Kompetenz und emotionalem Gleichgewicht. Starten Sie jetzt mit uns durch.

Cathie Wood setzt auf eine neue Marktphase: ARK Invest kauft massiv Biotech und KI-Infrastruktur und trennt sich von bekannten Tech- und Diagnostikwerten. Was steckt dahinter?

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.