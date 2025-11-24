Micron Technology Aktie hebt ab - 24.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,54 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +3,07 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 193,62€, mit einem Plus von +7,54 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Micron Technology Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +81,48 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -15,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +121,55 %.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,65 % 1 Monat +1,67 % 3 Monate +81,48 % 1 Jahr +84,87 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,03 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bombastische Zahlen – und dennoch Panik: Die Nvidia-Zahlen konnten die Laune an den Märkten nur kurz heben. Die Anleger flohen trotzdem aus KI-Werten. Platzt die KI-Blase gerade oder ist es nur ein kurzer Abverkauf?

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.