    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Besonders beachtet!

    393 Aufrufe 393 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die Alphabet Aktie, bisher, um +6,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alphabet Aktie.

    Besonders beachtet! - Alphabet Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 24.11.2025
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Alphabet ist ein globaler Technologieführer mit einer starken Marktstellung in der digitalen Werbung und Suchtechnologie.

    Alphabet Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.11.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,21 % konnte die Alphabet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alphabet Aktie. Nach einem Plus von +3,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 276,30. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Alphabet Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +50,32 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    295,45€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 13,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    339,63€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die Alphabet Aktie damit um +5,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alphabet einen Anstieg von +45,83 %.

    Alphabet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,98 %
    1 Monat +20,91 %
    3 Monate +50,32 %
    1 Jahr +68,33 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alphabet Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Alphabet, wobei technische Signale wie das Ende der Welle 5 und Absturzgefahren im Fokus stehen. Es werden auch fundamentale Aspekte wie stabile Umsätze, Margen und Cashflows erwähnt, während skeptische Stimmen die hohen Kapitalkosten bei KI-Investitionen und mögliche Risiken betonen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Alphabet eingestellt.

    Zur Alphabet Diskussion

    Informationen zur Alphabet Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Bil. € wert.

    Erholung geht vor allem bei Technologiewerten weiter


    Die US-Börsen haben zu Beginn der neuen Woche an ihre Erholung vom vergangenen Freitag angeknüpft. Vor allem Technologiewerte, die bislang einen sehr schwachen November hinter sich haben, zogen am Montag an. Der Leitindex Dow Jones Industrial …

    Google statt Nvidia neuer Wall Street-Liebling - wirklich bullisch für KI?


    Google löst Nvidia als Liebling der Wall Street ab, heute vor allem KI-Aktien im Plus - aber warum steigen die CDS-Preise für Oracle auch heute immer weiter?

    Erholung geht vor allem bei Technologiewerten weiter


    Die US-Börsen haben zu Beginn der neuen Woche an ihre Erholung vom vergangenen Freitag angeknüpft. Vor allem Technologiewerte, die bislang einen sehr schwachen November hinter sich haben, zogen am Montag an. Der Leitindex Dow Jones Industrial …

    Alphabet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alphabet

    +6,27 %
    +5,98 %
    +20,91 %
    +50,32 %
    +68,33 %
    +180,44 %
    +262,69 %
    +625,88 %
    +13.319,90 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Alphabet Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 24.11.2025 Am 24.11.2025 ist die Alphabet Aktie, bisher, um +6,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alphabet Aktie.