Alphabet Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 24.11.2025

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Alphabet Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +50,32 %.

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,21 % konnte die Alphabet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alphabet Aktie. Nach einem Plus von +3,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 276,30€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Alphabet ist ein globaler Technologieführer mit einer starken Marktstellung in der digitalen Werbung und Suchtechnologie.

Allein seit letzter Woche ist die Alphabet Aktie damit um +5,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alphabet einen Anstieg von +45,83 %.

Alphabet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,98 % 1 Monat +20,91 % 3 Monate +50,32 % 1 Jahr +68,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alphabet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Alphabet, wobei technische Signale wie das Ende der Welle 5 und Absturzgefahren im Fokus stehen. Es werden auch fundamentale Aspekte wie stabile Umsätze, Margen und Cashflows erwähnt, während skeptische Stimmen die hohen Kapitalkosten bei KI-Investitionen und mögliche Risiken betonen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Alphabet eingestellt.

Informationen zur Alphabet Aktie

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Bil. € wert.

Die US-Börsen haben zu Beginn der neuen Woche an ihre Erholung vom vergangenen Freitag angeknüpft. Vor allem Technologiewerte, die bislang einen sehr schwachen November hinter sich haben, zogen am Montag an. Der Leitindex Dow Jones Industrial …

Google löst Nvidia als Liebling der Wall Street ab, heute vor allem KI-Aktien im Plus - aber warum steigen die CDS-Preise für Oracle auch heute immer weiter?

Alphabet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.