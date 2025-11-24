Tesla Aktie hebt ab - +7,05 % - 24.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von +7,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tesla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 363,10€, mit einem Plus von +7,05 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Tesla einen Gewinn von +18,06 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -1,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tesla einen Rückgang von -12,02 %.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,74 % 1 Monat -10,42 % 3 Monate +18,06 % 1 Jahr +0,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Tesla-Aktie, insbesondere um die bevorstehenden Quartalszahlen, die negative Wahrnehmung der Fahrzeugqualität aufgrund schlechter TÜV-Reports und technische Widerstände im Kurs, insbesondere die Marke von 420 USD, die als kritischer Punkt angesehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.