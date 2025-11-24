    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarvell Technology AktievorwärtsNachrichten zu Marvell Technology

    Marvell Technology Aktie explodiert - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die Marvell Technology Aktie, bisher, um +7,12 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Mit einer Performance von +7,12 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +1,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 72,02. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Marvell Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +8,54 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -8,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Marvell Technology einen Rückgang von -36,42 %.

    Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,29 %
    1 Monat -3,67 %
    3 Monate +8,54 %
    1 Jahr -22,80 %

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,38 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 24.11. - US Tech 100 stark +2,43 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    +7,60 %
    -8,29 %
    -3,67 %
    +8,54 %
    -22,80 %
    +59,24 %
    +79,68 %
    +754,62 %
    +640,13 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD



