Thyssenkrupp Nucera
Jahresumsatzausblick unter Markterwartung
- Thyssenkrupp erwartet Umsatz unter Expertenprognose.
- Erlös zwischen 500 und 600 Millionen Euro geplant.
- Aktie fiel um drei Prozent nach enttäuschender Meldung.
DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp rechnet beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mit weniger als von Experten bisher erwartet wurde. Der Erlös dürfte sich zwischen 500 und 600 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten rechnen hingegen mit 729 Millionen Euro. Die anhaltende Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für grünen Wasserstoff wirke sich negativ auf den erwarteten Umsatz aus, hieß es zur Begründung. Dies sei bei den aktuellen Schätzungen von Analysten nicht ausreichend berücksichtigt.
Thyssenkrupp Nucera habe bereits Maßnahmen in die Wege geleitet, um die umsatzbedingt geringere Kostendeckung und somit letztendlich die Auswirkungen auf das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund rechnet der Konzern hier mit minus 30 bis 0 Millionen Euro. Im am 30. September beendeten Geschäftsjahr war das Ebit von -14 auf plus 2 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz fiel von 862 auf 845 Millionen Euro und lag damit unterhalb der Prognose von 850 bis 920 Millionen Euro.
Anleger zeigten sich insgesamt enttäuscht. Die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach./he/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 8,15 auf Tradegate (24. November 2025, 20:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -8,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,78 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,14 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +20,77 %/-15,46 % bedeutet.
Bin zu 9,44 noch mit einem kleinen Plus raus, denke wir sehen da nochmal deutlich tiefere Kurse.