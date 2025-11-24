    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Die Familienunternehmer" NRW halten AfD weiter auf Distanz - Dissens zur Bundesspitze / Landesvorsitzender Zülow

    Derzeit kein Anlass für Gespräche

    Köln. (ots) - Die NRW-Sektion des Wirtschaftsverbands "Die Familienunternehmer"
    geht im Hinblick auf den Umgang mit der AfD auf Distanz zur eigenen
    Bundesspitze. "Bisher gab es in NRW keine Gespräche, und ich sehe derzeit auch
    keinen Anlass hierzu", sagte der Landesvorsitzende David Zülow, dem "Kölner
    Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). "Wir wollen mit denen weder regieren noch
    kooperieren. Deren Gesellschaftsbild passt nicht zu unserem und auch
    wirtschaftspolitisch liegen wir meilenweitauseinander", sagte Zülow dem Blatt.
    Der Verbandsvorsitzende der Familienunternehmer für Köln/Bonn, Frank
    Oelschläger, schloss sich Zülows Worten ausdrücklich an.

    Der Hauptgeschäftsführer des Verbands in Berlin, Albrecht von den Hagen, hatte
    vorige Woche die sogenannte Brandmauer zur AfD für gescheitert erklärt.
    Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann sagte später, ein bislang
    geltendes "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten sei mit einem
    Parlamentarischen Abend Anfang Oktober aufgehoben worden. "Wegignorieren klappt
    nicht, wenn ein Fünftel der Wähler in der Waagschale liegen", räumte auch der
    NRW-Vorsitzende Zülow ein und betonte zugleich: "Wir halten die AfD aber nicht
    für regierungsfähig."

