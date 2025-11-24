thyssenkrupp nucera Aktie verliert deutlich an Wert - 24.11.2025

Die thyssenkrupp nucera Aktie ist bisher um -5,41 % auf 7,7325€ gefallen. Das sind -0,4425 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute bei der thyssenkrupp nucera Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten thyssenkrupp nucera Aktionäre einen Verlust von -11,81 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um -2,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei thyssenkrupp nucera auf -23,42 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,13 % geändert.

thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,48 % 1 Monat -15,62 % 3 Monate -11,81 % 1 Jahr -2,13 %

Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 978,31 Mio.EUR € wert.

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp rechnet beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mit weniger als von Experten bisher erwartet wurde. Der Erlös dürfte sich zwischen 500 und 600 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. …

Trotz rückläufiger Umsätze kehrt das Unternehmen in die Gewinnzone zurück – doch der schwache Markt für grünen Wasserstoff trübt den Ausblick deutlich.

thyssenkrupp nucera posts weaker sales but turns EBIT positive, as green hydrogen slows, chlor-alkali holds up, and guidance signals a tougher year ahead.

thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?

Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.