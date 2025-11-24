Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Merck & Co
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 1
Performance 1M: +13,60 %
Performance 1M: +13,60 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 2
Performance 1M: -0,48 %
Performance 1M: -0,48 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 3
Performance 1M: +8,09 %
Performance 1M: +8,09 %
IBM
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 4
Performance 1M: +5,67 %
Performance 1M: +5,67 %
Amazon
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +1,96 %
Performance 1M: +1,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten bewerten die Aktie positiv mit einem Kursziel von 320 USD, während die Aktie seit Jahresanfang über 11% verloren hat. Hohe Investitionen in KI und Infrastruktur sorgen für Unsicherheiten, trotz optimistischer Umsatzprognosen. Anleger sind gespalten zwischen Chancen und Skepsis.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Walt Disney
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 6
Performance 1M: -6,56 %
Performance 1M: -6,56 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte