Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten bewerten die Aktie positiv mit einem Kursziel von 320 USD, während die Aktie seit Jahresanfang über 11% verloren hat. Hohe Investitionen in KI und Infrastruktur sorgen für Unsicherheiten, trotz optimistischer Umsatzprognosen. Anleger sind gespalten zwischen Chancen und Skepsis.