Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Broadcom
Tagesperformance: +10,65 %
Platz 1
Performance 1M: -0,03 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,38 %
Platz 2
Performance 1M: +1,41 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +7,02 %
Platz 3
Performance 1M: -4,33 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 4
Performance 1M: -9,25 %
Tesla
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 5
Performance 1M: -11,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Kritiker bemängeln die Glaubwürdigkeit von Elon Musks Ankündigungen, insbesondere bezüglich der FSD-Technologie. Trotz einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen wird diese als nicht nachhaltig angesehen. Zudem wird die hohe Bewertung und die schlechten TÜV-Ergebnisse als problematisch erachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,54 %
Platz 6
Performance 1M: -12,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von X%, jedoch wird die Bewertung als überhitzt wahrgenommen, was eine Korrektur nahelegt. Die Nachfrage nach KI-Hardware bleibt stark, aber der Konkurrenzdruck, insbesondere von NVIDIA, ist spürbar. Anleger sind optimistisch bezüglich des Geschäftsmodells, äußern jedoch auch Bedenken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 7
Performance 1M: -1,94 %
Palantir
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 8
Performance 1M: -12,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Unsicherheit über die Kursentwicklung und hohe Bewertungen dominiert, gibt es auch positive Stimmen, die auf neue Aufträge und das langfristige Potenzial des Unternehmens hinweisen. Die letzten 14 Tage waren von Gewinnmitnahmen geprägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 9
Performance 1M: +21,34 %
Alphabet
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 10
Performance 1M: +21,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs um 6%. Während einige Anleger die Stabilität der Umsätze und Margen loben, äußern andere Bedenken bezüglich der Rentabilität der KI-Investitionen und der Marktposition. Die Diskussion zeigt sowohl Optimismus als auch Skepsis, was auf ein differenziertes Bild der Anlegermeinungen hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Shopify
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 11
Performance 1M: -10,24 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 12
Performance 1M: -5,78 %
Copart
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 13
Performance 1M: -9,25 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 14
Performance 1M: +0,94 %
Dexcom
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 15
Performance 1M: -13,86 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 16
Performance 1M: -14,30 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 17
Performance 1M: -4,51 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 18
Performance 1M: +15,53 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 19
Performance 1M: -4,70 %
Intel
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 20
Performance 1M: -15,04 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 21
Performance 1M: -18,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 20%, was viele als besorgniserregend empfinden. Trotz eines KGV von 20, das im Vergleich zu Amazon günstig erscheint, gibt es Bedenken über die hohen Investitionen in KI, die noch nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Anleger ziehen in Betracht, die Aktie abzustoßen, um später günstiger zurückzukaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 22
Performance 1M: -6,28 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 23
Performance 1M: +1,12 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 24
Performance 1M: -16,07 %
