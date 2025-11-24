Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Broadcom
Tagesperformance: +10,79 %
Platz 1
Performance 1M: -0,03 %
Western Digital
Tagesperformance: +8,46 %
Platz 2
Performance 1M: +12,38 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,48 %
Platz 3
Performance 1M: +1,41 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,29 %
Platz 4
Performance 1M: +6,59 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -6,22 %
Platz 5
Performance 1M: -8,68 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 6
Performance 1M: -9,25 %
Tesla
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 7
Performance 1M: -11,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Kritiker bemängeln die Glaubwürdigkeit von Elon Musks Ankündigungen, insbesondere bezüglich der FSD-Technologie. Trotz einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen wird diese als nicht nachhaltig angesehen. Zudem wird die hohe Bewertung und die schlechten TÜV-Ergebnisse als problematisch erachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Tyson Foods (A)
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 8
Performance 1M: +4,48 %
Centene
Tagesperformance: +5,70 %
Platz 9
Performance 1M: +7,35 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 10
Performance 1M: -12,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von X%, jedoch wird die Bewertung als überhitzt wahrgenommen, was eine Korrektur nahelegt. Die Nachfrage nach KI-Hardware bleibt stark, aber der Konkurrenzdruck, insbesondere von NVIDIA, ist spürbar. Anleger sind optimistisch bezüglich des Geschäftsmodells, äußern jedoch auch Bedenken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 11
Performance 1M: -1,94 %
Palantir
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 12
Performance 1M: -12,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Unsicherheit über die Kursentwicklung und hohe Bewertungen dominiert, gibt es auch positive Stimmen, die auf neue Aufträge und das langfristige Potenzial des Unternehmens hinweisen. Die letzten 14 Tage waren von Gewinnmitnahmen geprägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 13
Performance 1M: -21,35 %
Alphabet
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 14
Performance 1M: +21,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs um 6%. Während einige Anleger die Stabilität der Umsätze und Margen loben, äußern andere Bedenken bezüglich der Rentabilität der KI-Investitionen und der Marktposition. Die Diskussion zeigt sowohl Optimismus als auch Skepsis, was auf ein differenziertes Bild der Anlegermeinungen hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 15
Performance 1M: +21,34 %
NRG Energy
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 16
Performance 1M: -1,06 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 17
Performance 1M: -15,52 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 18
Performance 1M: -1,39 %
Coinbase
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 19
Performance 1M: -21,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coinbase
Das Anleger-Sentiment zu Coinbase im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger starten Sparpläne und sehen 175 Euro als Unterstützung. Es gibt Berichte über eine konstante Kurssteigerung seit Juli 2023 und die Einstellung einer Topmanagerin von Goldman Sachs wird als positives Signal für das Wachstum gewertet. Zudem werden mögliche zukünftige Schritte von Coinbase diskutiert, was das Interesse an der Aktie weiter steigert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Coinbase eingestellt.
Newmont Corporation
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 20
Performance 1M: -0,05 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 21
Performance 1M: +11,45 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 22
Performance 1M: -5,78 %
Copart
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 23
Performance 1M: -9,25 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 24
Performance 1M: -13,90 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 25
Performance 1M: -7,64 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 26
Performance 1M: +2,35 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 27
Performance 1M: -24,16 %
Target
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 28
Performance 1M: -6,69 %
Sysco
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 29
Performance 1M: -1,11 %
General Mills
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 30
Performance 1M: +1,19 %
The Mosaic
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 31
Performance 1M: -17,33 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 32
Performance 1M: -18,33 %
Philip Morris International
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 33
Performance 1M: -0,85 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 34
Performance 1M: -8,91 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 35
Performance 1M: -6,28 %
TransDigm Group
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 36
Performance 1M: +0,62 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 37
Performance 1M: -0,48 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 38
Performance 1M: +2,68 %
AbbVie
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 39
Performance 1M: +4,15 %
Kroger
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 40
Performance 1M: -2,95 %
