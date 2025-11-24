    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarnival Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Carnival Corporation

    Carnival Corporation Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die Carnival Corporation Aktie, bisher, um -7,23 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carnival Corporation Aktie.

    Carnival Corporation ist ein führendes Kreuzfahrtunternehmen, das Kreuzfahrten über Marken wie Carnival Cruise Line und Princess Cruises anbietet. Als größter Anbieter weltweit konkurriert es mit Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line. Die breite Markenvielfalt und globale Präsenz sind Alleinstellungsmerkmale.

    Carnival Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025

    Mit einer Performance von -7,23 % musste die Carnival Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Carnival Corporation Aktionäre einen Verlust von -13,39 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carnival Corporation Aktie damit um +2,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carnival Corporation um -2,93 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,57 % geändert.

    Carnival Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,67 %
    1 Monat -8,68 %
    3 Monate -13,39 %
    1 Jahr -3,22 %

    Informationen zur Carnival Corporation Aktie

    Es gibt 527 Mio. Carnival Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,29 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im S&P 500.

    Carnival Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carnival Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carnival Corporation

    -6,50 %
    +2,67 %
    -8,68 %
    -13,39 %
    -3,22 %
    +149,17 %
    +46,30 %
    -50,89 %
    -31,88 %
    ISIN:PA1436583006WKN:120100



