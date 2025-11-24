Innocan Pharma meldet vielversprechende translationale Evidenz aus einer Schmerzlinderungsstudie zur wiederholten Verabreichung von LPT-CBD an Ziegen

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 24. November 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPD) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines Forschungsartikels mit dem Titel „Liposomal-synthetic-cannabidiol: preliminary translational evidence of efficacy, tolerability and pharmacokinetics following repeated subcutaneous injections in two goats“ in der anerkannten Peer-Review-Fachzeitschrift „Frontiers in Pharmacology“ ( https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1689226 ) (1) bekannt.

Abbildung 1: Grafische Zusammenfassung

Zwei Ziegen, die an chronischen und invalidisierenden Schmerzen litten, wurden 10 Monate lang alle sechs Wochen mit subkutanen synthetischen liposomalen Cannabidiol-(LPT-CBD, 5 mg/kg)-Injektionen behandelt. Während der Studie erfolgten serielle Blutentnahmen, um die Plasmakonzentrationen von CBD und seinen Metaboliten sowie hämatologische und biochemische Profile vor und bis zu sechs Wochen nach jeder Verabreichung zu beurteilen. Die Wirksamkeit wurde von den Betreuern mittels wöchentlicher Beurteilung der Lebensqualität (QoL, Quality of Life) bestimmt und die Nebenwirkungen überwacht. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

- Wiederholte LPT-CBD-Injektionen (7 Injektionen pro Ziege) erzielten anhaltend gleichbleibende CBD-Plasmakonzentrationen, was mit einem pharmakokinetischen Profil mit langsamer Freisetzung übereinstimmt.

- Während der Studie wurde eine günstige Arzneimittelverträglichkeit beobachtet, ohne dass unerwünschte Ereignisse verzeichnet wurden.

- Im Gegensatz zum wiederholten oralen CBD-Konsum beim Menschen zeigte diese Studie, dass wiederholte LPT-CBD-Injektionen die Leberenzyme nicht erhöhten, was typischerweise mit Leberschädigungen assoziiert ist (2).

- Die wiederholte Verabreichung von LPT-CBD führte zu einer anhaltenden Schmerzlinderung, einer verbesserten Mobilität und einer verbesserten Lebensqualität, die während des Studienzeitraums (10 Monate) konstant aufrechterhalten wurde.