    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Zinshoffnungen treiben die Tech-Werte an

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf Zinssenkung beflügelt Tech-Werte.
    • Fed-Notenbanker signalisieren Unterstützung für Senkung.
    • Nasdaq 100 steigt um 2,61 Prozent, S&P 500 um 1,55.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Zinshoffnungen treiben die Tech-Werte an
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine baldige weitere Leitzinssenkung hat am Montag an den US-Börsen die konjunktursensiblen Technologiewerte beflügelt. Als Auslöser galten entsprechende Äußerungen von Notenbankern. Sowohl der Fed-Gouverneur Christopher Waller als auch die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, hatten Unterstützung für eine Zinssenkung im Dezember signalisiert. Bereits am Freitag hatte der New Yorker Fed-Offiziellen John Williams angedeutet, dass angesichts der Schwäche des Arbeitsmarktes eine kurzfristige Zinssenkung weiterhin möglich sei.

    Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,61 Prozent auf 24.871,46 Zähler. Technologieaktien waren in der Vorwoche unter Druck geraten, nachdem sich Sorgen vor hohen Bewertungen breit gemacht hatten. Belastend hatten auch Zweifel gewirkt, ob sich die teils schuldenfinanzierten Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) langfristig rentieren.

    Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 1,55 Prozent auf 6.705,12 Punkte nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,44 Prozent auf 46.448,27 Zähler zu.

    Alle drei Indizes liegen seit Monatsbeginn gerechnet in Minus. Nach Ansicht der Berenberg Bank handelt es sich dabei um einen gesunden Rücksetzer: "Eine Korrektur war aus unserer Sicht überfällig und rein technischer Natur." Nun richte sich die Aufmerksamkeit wieder auf den umstrittenen 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine. Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen verbesserten Entwurf für einen Friedensplan erstellt.

    Stark im Fokus blieb das Wettrennen zwischen den Vereinigten Staaten und China im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die in New York notierten Aktien des chinesischen Internetkonzerns Alibaba kletterten um 5,1 Prozent nach oben. Das umbenannte KI-Tool "Qwen" des Konzers hatte in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung zehn Millionen Downloads erreicht.

    Die Papiere des Google-Mutterkonzerns Alphabet gingen nach der Pause am Freitag wieder auf Rekordjagd und zogen um 6,3 Prozent an. Begründet wurde dies mit anhaltendem Optimismus hinsichtlich der neuesten Version seines KI-Modells Gemini.

    Auch Pharmaaktien waren stark gefragt. So gewannen Bristol Myers Squibb 3,3 Prozent, nachdem der deutsche Wettbewerber Bayer positive Studienergebnisse für ein Medikament zur Schlaganfallprävention bekannt gegeben hatte. Analysten sehen darin positive Signale auch für Bristols Prüfpräparat Milvexian.

    An der Dow-Spitze legten die Anteilscheine von Merck & Co um 2,7 Prozent zu. Sie profitierten von einer Hochstufung durch die Bank Wells Fargo. Analyst Mohit Bansal sieht für das Unternehmen eine Zukunft, die über sein Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda hinausgeht./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

