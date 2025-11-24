US-Börsen lassen sich von Zinseuphorie in die Höhe treiben

Darum ging es mir auch gar nicht und ich und Du behaupten das ja auch gar nicht.

Es geht darum, das es jemanden gibt der hier seit Jahren "10 Jahrescharts postet" und sagt, dass wäre der Stein der Weisen, dazu noch Wackelbilder um

andere Anleger mal gezielt, mal ungezielt zu stigmatisieren.

Einige finden das gut und denken das die unüberprüfbare Behauptung über eine angeblich ach so dolle (eigene) Überrendite, die Berechtigung ist

hier sich selbst zu erhöhen und andere wegen ihrer angeblichen (dummen) Gier nach Dividende , falschen Timing , falsche Interpretation von Gewinnreihen,

zu verspotten.

Wäre dem so, würde ich mit wieder schlafen legen, aber dem ist nicht so.

Es ist kein Beweis, kein Beleg dass durch endloses Posten von LURO Charts - eine Überrendite erzielt wurde.

Das wird hier aber suggeriert. Sowas ärgert mich immer. Viele Menschen haben Angst zu fragen, fragen zustellen

und gebetshaft wiederholte Behauptungen zu hinterfragen.

Ich habe vor einige Zeit mal die Erwähnungen der angeblich gekauften Werte gesammelt und getrackt,

alleine um auch selber besser zu werden, dass Ergebnis war und ist überraschend überschaubar :

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251118202616-30693ba2130ad2ee7276dcfa616fd8073760aba0a2dca818d.png

Verbunden mit Teilzitaten die aus dem Zusammenhang gerissen sind denke ich mir meinen Teil.

Das mal zu dem Punkt und zu meinen Einlassungen zu dem Thema und ich möchte damit auch nicht nerven.

Wenn einige glauben im Himmel ist Jahrmarkt und die Buden stehen rechts (in dem Fall stehen sie natürlich links...) , ist Ok...





Es gibt/gab in diesem Thread ausgezeichnete Investoren die etlichen Investoren, mit Anregungen, Hinweisen, Ideen,

offenen Depots und Tipps geholfen und Orientierung gegeben haben. Das steht außer Frage.

Leider werden sie immer weniger in diesem Forum ...

Auch Deine Ratschläge finde ich gut.





Viele Grüße

codiman











