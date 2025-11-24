Wirtschaft
US-Börsen lassen sich von Zinseuphorie in die Höhe treiben
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.448 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.705 Punkten 1,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.875 Punkten 2,6 Prozent im Plus.
Die Anleger sahen sich offenbar durch die neu aufgekommene Zinssenkungseuphorie getrieben, kräftig zuzugreifen. Zuletzt hatte Präsident der New Yorker Fed, John Williams, durchblicken lassen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen "in naher Zukunft" noch senken könnte, ohne dass das eigene Inflationsziel gefährdet würde.
Am Montag goss dann auch noch Fed-Gouverneur Christopher Waller weiter Wasser auf die Mühlen der Optimisten. Die eingeschränkt verfügbaren Arbeitsmarktdaten deuteten darauf hin, dass der US-Jobmarkt schwach genug sei, um eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte zu rechtfertigen, sagte er.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1524 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8678 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.131 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,25 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,52 US-Dollar, das waren 96 Cent oder 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Karittjaan schrieb heute 13:03
codiman schrieb 18.11.25, 20:26
Darum ging es mir auch gar nicht und ich und Du behaupten das ja auch gar nicht.
Es geht darum, das es jemanden gibt der hier seit Jahren "10 Jahrescharts postet" und sagt, dass wäre der Stein der Weisen, dazu noch Wackelbilder um
andere Anleger mal gezielt, mal ungezielt zu stigmatisieren.
Einige finden das gut und denken das die unüberprüfbare Behauptung über eine angeblich ach so dolle (eigene) Überrendite, die Berechtigung ist
hier sich selbst zu erhöhen und andere wegen ihrer angeblichen (dummen) Gier nach Dividende , falschen Timing , falsche Interpretation von Gewinnreihen,
zu verspotten.
Wäre dem so, würde ich mit wieder schlafen legen, aber dem ist nicht so.
Es ist kein Beweis, kein Beleg dass durch endloses Posten von LURO Charts - eine Überrendite erzielt wurde.
Das wird hier aber suggeriert. Sowas ärgert mich immer. Viele Menschen haben Angst zu fragen, fragen zustellen
und gebetshaft wiederholte Behauptungen zu hinterfragen.
Ich habe vor einige Zeit mal die Erwähnungen der angeblich gekauften Werte gesammelt und getrackt,
alleine um auch selber besser zu werden, dass Ergebnis war und ist überraschend überschaubar :
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251118202616-30693ba2130ad2ee7276dcfa616fd8073760aba0a2dca818d.png
Verbunden mit Teilzitaten die aus dem Zusammenhang gerissen sind denke ich mir meinen Teil.
Das mal zu dem Punkt und zu meinen Einlassungen zu dem Thema und ich möchte damit auch nicht nerven.
Wenn einige glauben im Himmel ist Jahrmarkt und die Buden stehen rechts (in dem Fall stehen sie natürlich links...) , ist Ok...
Es gibt/gab in diesem Thread ausgezeichnete Investoren die etlichen Investoren, mit Anregungen, Hinweisen, Ideen,
offenen Depots und Tipps geholfen und Orientierung gegeben haben. Das steht außer Frage.
Leider werden sie immer weniger in diesem Forum ...
Auch Deine Ratschläge finde ich gut.
Viele Grüße
codiman
provinzler schrieb 18.11.25, 14:21
Nach der Logik hätte man weder 2011 Munich Re, noch 2012 Microsoft kaufen dürfen, denn beide Titel hatten in der vorherigen Dekade ihre operativ-wirtschaftliche Substanz zwar deutlich erhöht, zeitgleich aber ihre sehr ambitionierten Bewertungen des Jahres 2000 in kolossale Unterbewertungen umgewandelt. Mit seither doch recht auskämmlichen Renditen. Vor drei Jahren etwa gabs eine ähnliche Diskussion rund um Admiral, als ich sie bei so im Schnitt 23 Euro eingesammelt habe. Wurde als "Loser-Aktie" verspottet. Naja, jeder nach eigener Facon...