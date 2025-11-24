Menarini Group gibt neue Daten zu ELZONRIS (Tagraxofusp-erzs) bekannt, die auf der 67. Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology vorgestellt werden

Die Daten umfassen fünf Abstracts, darunter zwei mündliche Präsentationen mit wichtigen Erkenntnissen für Patienten, die mit blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasien (BPDCN) leben





BPDCN ist eine hochaggressive, seltene hämatologische Malignität, die hauptsächlich Haut, Knochenmark und Blut befällt.

FLORENZ, Italien und NEW YORK, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Menarini-Gruppe („Menarini"), ein international führendes Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten neuartige onkologische Behandlungen anzubieten, gaben heute bekannt, dass das Unternehmen neue Daten zu ELZONRIS (Tagraxofusp-erzs) auf der Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) in Orlando vom 6. bis 9. Dezember präsentieren wirdth.

Zu den Präsentationen gehört ein Vortrag, in dem die Ergebnisse einer Dreifachtherapie aus Tagraxofusp, Azacitidin und Venetoclax vorgestellt werden, die sowohl Wirksamkeit (hohe Ansprech- und Überbrückungsraten bis zur Transplantation) als auch Verträglichkeit bei Patienten mit blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasien (BPDCN) zeigte.

„Wir bei Menarini Stemline setzen uns unermüdlich dafür ein, das Leben von Menschen mit schwer behandelbaren Krebserkrankungen zu verbessern ", sagte Elcin Barker Ergun, CEO der Menarini Group. „Diese Daten zeigen, dass Tagraxofusp sowohl in der Mono- als auch in der Kombinationstherapie bei der Behandlung von BPDCN eine wichtige Rolle spielt und dass es auch das Potenzial hat, Patienten mit anderen aggressiven hämatologischen Malignomen zu helfen, für die dringend wirksamere Behandlungsoptionen benötigt werden".

Nachstehend finden Sie alle Einzelheiten zu den bevorstehenden Präsentationen und Veröffentlichungen der Menarini Group/Stemline Therapeutics:

Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Hämatologie (ASH) 2025