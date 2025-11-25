Goeroptics präsentiert auf der Formnext 2025 hochpräzise Lösungen für den 3D-Druck und die visuelle Inspektion

FRANKFURT, Deutschland, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Goeroptics stellte erstmals auf der Formnext 2025 am 18. November in Frankfurt aus und präsentierte innovative DLP-3D-Druck-Lichtmaschinenmodule und industrielle Lasermodule, die leistungsstarke Lösungen für den 3D-Druck und die industrielle Fertigung bieten.

DLP-Lichtmodul der neuen Generation mit 0,78-Zoll-UV-DMD für den 3D-Druck