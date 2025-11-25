    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Brandmauer in der Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmer suchen Kontakt zur rechtsextremen AfD.
    • Warnsignal für die Wirtschaft und ihre Werte.
    • Motive der Unternehmer bleiben unklar und bedenklich.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Brandmauer in der Wirtschaft:

    "Dass Unternehmer überhaupt den Kontakt zu einer in großen Teilen rechtsextremen Partei suchen, muss ein Warnsignal sein. Dabei ist es fast schon gleichgültig, was ihre Motive sind: Ob sie sich von ihren bisherigen Ansprechpartnern nicht mehr gehört fühlen oder ob sie opportunistisch neue Gesprächskanäle öffnen wollen. Wenn die Wirtschaft der AfD hinterherläuft, setzt sie sich zwischen alle Stühle."/yyzz/DP/stw



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Brandmauer in der Wirtschaft "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Brandmauer in der Wirtschaft: "Dass Unternehmer überhaupt den Kontakt zu einer in großen Teilen rechtsextremen Partei suchen, muss ein Warnsignal sein. Dabei ist es fast schon gleichgültig, was ihre Motive sind: Ob sie …