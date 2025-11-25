    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/Friedensplan

    • Trumps erster Friedensplan begünstigt Russland klar.
    • Zweite Version fordert von Russland Verzicht auf Ukraine.
    • Militärisch bleibt Russland im Vorteil, trotz Rückschlägen.

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukraine/Friedensplan:

    "In der ersten Fassung von Trumps Friedensplan ist Russland der klare Gewinner, in der zweiten Version muss Russland allem Anschein nach sämtliche Ukraine-Ambitionen aufgeben. Letzteres mag aus Nato-Sicht gerecht erscheinen. Doch der Blick auf das Schlachtfeld zeigt einen anderen Stand der Dinge: Russland befindet sich militärisch im Vorteil, auch wenn es nicht gelungen ist, den gesamten Donbass zu erobern. So, wie sich die Sache darstellt, haben sich die EU, die Ukraine und Russland in dreieinhalb Jahren Krieg diplomatisch keinen Millimeter bewegt. Nur Trump verändert die Position der USA. Für Frieden reicht das nicht aus."/yyzz/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

