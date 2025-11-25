Deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wann findet die deutsche Wirtschaft den Ausweg aus der Dauerflaute? In ihrem jüngsten Monatsbericht macht die Bundesbank etwas Hoffnung: "Im vierten Quartal könnte sich die Wirtschaftsleistung wieder leicht erhöhen."

Das dritte Quartal 2025 brachte Stagnation, wie aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. An diesem Dienstag (8.00 Uhr) gibt es von der Wiesbadener Behörde Details zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Zeitraum Juli bis September.