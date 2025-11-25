    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Haushaltswoche im Bundestag beginnt

    Für Sie zusammengefasst
    • Beratungen über Haushalt 2026 beginnen im Bundestag.
    • Finanzminister Klingbeil eröffnet Debatte zu Ministerien.
    • Generaldebatte zum Kanzleramt am Mittwochvormittag.

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Bundestag beginnen am Dienstag (10.00 Uhr) die abschließenden Beratungen über den Haushalt für das nächste Jahr. Die Parlamentarier entscheiden, wie viel Geld die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) 2026 wofür ausgeben darf.

    Bevor am Freitag über den Etat abgestimmt wird, debattieren die Abgeordneten in der sogenannten Haushaltswoche die Pläne für jedes einzelne Ministerium. Am Dienstag spricht zunächst Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), dann geht es um die Einzelpläne des Wirtschafts- und des Umweltministeriums, des Bildungsministeriums und des neuen Digitalministeriums.

    Am Mittwochvormittag kommt es bei den Beratungen über den Etat des Kanzleramts zur Generaldebatte. Sie wird traditionell vom Oppositionsführer - von der AfD - eröffnet, dann antwortet der Bundeskanzler. Hier geht es nicht nur ums Geld, sondern um die gesamte Regierungspolitik./tam/DP/he





