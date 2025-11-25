Termine am 25. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. November 2025

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/25 08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25

14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25

16:00 USA: Lagerbestände 8/25



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + 9:30 Uhr Rede Arbeitgeberpräsident Dulger

+ 9:50 Uhr Rede Wirtschaftsministerin Reiche

+ 12:30 Uhr Rede Finanzminister Klingbeil

+ 12.50 Uhr Digitalminister Wildberger

+ 13.05 Uhr Rede Arbeitsministerin Bas

+ 15.20 Uhr Rede Kanzler Merz



10:00 DEU: Bundestag - Auftakt Haushaltswoche

+ Einzelpläne Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat sowie Finanzen, Wirtschaft/Energie, Umwelt/Klimaschutz, Bildung/Familie, Digitales

10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt

10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.

18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Berlin

FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor Die Kommissarinnen und Kommissare befassen sich mit dem sogenannten Herbstpaket des Europäischen Semesters. Die Europäische Kommission stellt unter anderem ihre Beurteilungen zu den Entwürfen der Haushaltspläne für 2026 der Länder des Euroraums vor.

AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda °



