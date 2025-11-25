    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine bis 8. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 8.12.2025
    • Unternehmen berichten über Jahres- und Quartalszahlen.
    • Konjunkturdaten: BIP, Verbraucherpreise, Arbeitsmarkt.
    • Wichtige politische Veranstaltungen und Konferenzen geplant.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Dezember 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
    09:00 FIN: Fortum, Investor Day
    10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (bis 26.11.) 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
    13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen
    22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Axa, Investor Day
    FRA: Alstom, Investor Day
    NLD: ABN Amro, Capital Markets Day
    USA: Autodesk, Q3-Zahlen
    USA: Best Buy, Q3-Zahlen
    USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
    USA: Dell, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/25 08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/25
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25
    16:00 USA: Lagerbestände 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + 9:30 Uhr Rede Arbeitgeberpräsident Dulger
    + 9:50 Uhr Rede Wirtschaftsministerin Reiche
    + 12:30 Uhr Rede Finanzminister Klingbeil
    + 12.50 Uhr Digitalminister Wildberger
    + 13.05 Uhr Rede Arbeitsministerin Bas
    + 15.20 Uhr Rede Kanzler Merz

    10:00 DEU: Bundestag - Auftakt Haushaltswoche
    + Einzelpläne Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat sowie Finanzen, Wirtschaft/Energie, Umwelt/Klimaschutz, Bildung/Familie, Digitales

    10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt

    10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.

    18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Berlin

    FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor Die Kommissarinnen und Kommissare befassen sich mit dem sogenannten Herbstpaket des Europäischen Semesters. Die Europäische Kommission stellt unter anderem ihre Beurteilungen zu den Entwürfen der Haushaltspläne für 2026 der Länder des Euroraums vor.

    AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
    10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag)

    DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht
    CHE: Adecco, Capital Markets Day
    USA: Deere & Co, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/25
    16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25
    20:00 USA: Fed, Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

    09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt

    10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München

    11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026

    GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Sika AG, Investor Day
    FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Industriegewinne 10/25
    08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25
    13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

    10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin

    10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster

    11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein

    11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.

    12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.

    18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha

    HINWEIS
    USA: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25
    00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25
    00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25
    07:00 FIN: BIP Q3/25
    08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25
    08:00 SWE: BIP Q3/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25
    08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25
    09:00 CHE: BIP Q3/25
    09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25
    10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

    HINWEIS
    USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr

    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event
    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Investitionen Q3/25
    02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day
    10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025

    GBR: British American Tobacco, Pre Close Trading Update 2025 USA: Kfz-Absatz 11/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»

    CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor

    EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember

    EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen
    10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm 12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin 14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Hugo Boss, Strategie-Update
    USA: Snowflake, Q3-Zahlen
    USA: Salesforce, Q3-Zahlen
    USA: Macy's, Q3-Zahlen
    DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25
    09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25
    09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25
    14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25
    15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 11/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose

    11:00 DEU: VDIK-Jahrespressekonferenz (online) mit Imelda Labbé und Jan-Hendrik Hülsmann

    BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)
    13:30 SWE: Electrolux (Capital Markets Day)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day
    USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen
    USA: Comcast, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25
    11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin

    11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt

    AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien

    BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day
    17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

    GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25
    08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25
    08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25
    09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25
    11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25
    11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)
    11:00 GRC: BIP Q3/25
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25

    EUR: S&P Rating Deutschland

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen

    GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 11/25
    CHN: Im- und Exporte 11/25
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25
    00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25
    10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

    10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg

    13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

    BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

    BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel
    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WOCHENVORSCHAU Termine bis 8. Dezember 2025 Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Dezember 2025 ^ - DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 09:00 FIN: Fortum, …