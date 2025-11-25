Aduna und Comviva kooperieren, um die Einführung von Network Intelligence über NGAGE.ai weltweit in Unternehmen voranzutreiben

NEU-DELHI, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation mit den Schwerpunkten Kundenerfahrungsmanagement, Datenmonetarisierung und digitale Finanzdienstleistungen, gab heute eine Partnerschaft mit Aduna bekannt, dem globalen Aggregator von standardisierten Netzwerk-APIs. Die Zusammenarbeit wird sich darauf konzentrieren, die weltweite Übernahme und Monetarisierung von Netzwerk-APIs durch NGAGE.ai, Comvivas führende SaaS-basierte Plattform für programmierbare Kommunikation und Network Intelligence, zu beschleunigen.

– Strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der Nutzung und Monetarisierung von Netzwerk-APIs in Unternehmen durch eine einheitliche, skalierbare sowie intelligente Plattform

Die Partnerschaft kombiniert die NGAGE.ai-Plattform von Comviva und das Know-how im Bereich Unternehmens-Onboarding mit dem globalen Betreiberkonsortium von Aduna. Dieser einheitliche Ansatz bietet Unternehmen einen sicheren, skalierbaren Zugang zu Netzwerkintelligenz und ermöglicht Telekommunikationsunternehmen, Netzwerkkapazitäten effizient zu monetarisieren.

Anthony Bartolo, Geschäftsführer von Aduna, fügte hinzu: „Die nächste Welle der Unternehmensinnovation wird durch nahtlosen Zugang zu Network Intelligence vorangetrieben werden. Durch die Integration der NGAGE.ai-Plattform von Comviva in die globale Betreibervereinigung von Aduna ermöglichen wir Unternehmen eine marktübergreifende Innovation mit standardisierten, leistungsstarken Netzwerk-APIs. Diese Zusammenarbeit verbessert die Wertschöpfungskette für Betreiber und gibt Unternehmen das Vertrauen sowie die Flexibilität, die sie benötigen, um neue Dienste einzuführen, Betrug zu reduzieren und vertrauenswürdigere Kundenerlebnisse weltweit zu bieten."

Zur Partnerschaft sagte Rajesh Chandiramani, Geschäftsführer von Comviva, „Da Unternehmen ihren Wandel hin zu Echtzeit- und intelligenten Abläufen beschleunigen, werden Netzwerk-APIs zur Grundlage der digitalen Transformation. Mit NGAGE.ai und dem globalen Ökosystem von Aduna schaffen wir einen einheitlichen sowie skalierbaren Weg für Unternehmen, programmierbare Kommunikation schnell und in großem Umfang einzuführen. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Bestreben, Telekommunikationsanbieter dabei zu unterstützen, Network Intelligence zu monetarisieren, und ermöglicht Unternehmen zugleich, differenzierte, sichere sowie zukunftsfähige digitale Erlebnisse zu entwickeln."