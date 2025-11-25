KI-Turbo zündet nach Börsenschluss – doch die alte Zoom-Wunde aus Corona bleibt

Zoom meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,52 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,23 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen waren deutlich niedriger: Analysten hatten lediglich mit 1,44 US-Dollar Gewinn und 1,21 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet.

Zoom präsentiert überraschend starke Zahlen – und die Aktie springt nach Börsenschluss an der Nasdaq um 3,6 Prozent auf 81,45 US-Dollar. Doch über allem liegt ein dunkler Schatten. Die Aktie liegt noch immer 86 Prozent unter ihrem Allzeithoch von 568,34 US-Dollar. Die Fallhöhe aus der Pandemiezeit wirkt wie ein Betonklotz am Bein des einstigen Highflyers.

Auch der Ausblick fällt überraschend robust aus. Zoom peilt für das vierte Quartal 1,48 bis 1,49 US-Dollar Gewinn an, was minimal über der Konsensschätzung von 1,45 US-Dollar liegt. Der Umsatz soll bei 1,23 bis 1,24 Milliarden US-Dollar liegen. Für das gesamte Fiskaljahr werden 5,95 bis 5,97 US-Dollar Gewinn je Aktie und 4,85 bis 4,86 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet, was ebenfalls leicht über dem Niveau der Wall Street liegt.

Für Fantasie sorgt vor allem ein Bereich, den Investoren ab 2025 gnadenlos einfordern: künstliche Intelligenz. CEO Eric Yuan spricht von breiter Kundenakzeptanz der neuen KI-Generation. Der "AI Companion 3.0" soll Meetings protokollieren, Aufgaben automatisieren und Arbeitsabläufe optimieren. Mit dem neuen Premium-Produkt "Custom AI Companion" bittet Zoom jedoch richtig zur Kasse: 12 US-Dollar pro Nutzer und Monat – ein klarer Versuch, aus KI endlich echtes Geld zu machen.

Der Konzern weiß: Ohne die Monetarisierung seiner KI-Funktionen droht Zoom im Tech-Sektor zwischen Microsoft, Google und Salesforce zerrieben zu werden. Die Pandemie-Euphorie ist längst abgeklungen und das Geschäftsmodell braucht dringend neue Wachstumstreiber. Anleger haben zuletzt akribisch beobachtet, ob Zoom den Schritt vom Videotool zum KI-Werkzeugkasten wirklich schafft – und zumindest diesmal liefern die Zahlen Rückenwind.

Doch der gewaltige Kursabsturz bleibt als Mahnmal in der jüngeren Unternehmensgeschichte haften. Vom Pandemie-Star zum Dauersanierer: 86 Prozent Verlust seit dem Hoch wirken wie ein klaffender Krater im Vertrauen vieler Investoren. Zwar zeigen die frischen Quartalszahlen, dass der Motor noch läuft, doch der Weg zurück ist lang und steinig.

Für den Moment aber gilt: KI sorgt für einen kleinen Funken Hoffnung. Ob daraus mehr wird, entscheidet sich erst, wenn Zoom beweist, dass die neue KI-Strategie nicht nur für Schlagzeilen sorgt, sondern auch für klingelnde Kassen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



