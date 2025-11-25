Der Bezirk Minhang in Shanghais Osten setzt sich für die Entwicklung einer charakteristischen Kaffeeindustrie ein

Peking (ots/PRNewswire) - Der Bezirk Minhang in der ostchinesischen Stadt

Shanghai hat sich bemüht, ein Kaffeezentrum und Kulturstraßen zu entwickeln, die

sowohl den Stil Minhangs als auch den Shanghaier Stil hervorheben. Dies

geschieht durch die Ansiedlung zahlreicher Cafés im Bezirk sowie die Kombination

von Kaffeekultur und Alltagsleben in einem raumfahrtinspirierten Umfeld rund um

das Thema "Aerospace Minhang" usw.



Auf dem im Mai dieses Jahres veranstalteten Shanghai International Coffee

Culture Festival 2025 wurde der "Minhang Fine Coffee Market" ins Leben gerufen.





Als erster Standort des Projekts "First Cup of Coffee Upon Arriving in Shanghai"

brachte der "Minhang Fine Coffee Market" sowohl Projekterlebnis als auch

Projektpräsentation zum Hauptveranstaltungsort des Festivals am North Bund.

Besucher wurden eingeladen, ihre "erste Tasse Kaffee bei der Ankunft in

Shanghai", handgebrüht von Meister-Baristas, in einer interaktiven

"Flugzeugkabinen"-Zone zu genießen.



Gleichzeitig setzte der Bezirk sein "Fine Coffee Partner Program" fort. Dafür

wurden personalisierte Boardingpässe für Stadtgestalter, Freiwillige,

Gemeindeverwaltungen und weitere Gruppen ausgegeben, die anschließend in den

"Minhang Fine Coffee Market" zu einem kostenlosen Kaffee eingeladen wurden.



Auf dem Markt präsentierten verschiedene Kaffeegeschäfte aus dem Bezirk Minhang

unter anderem "Waldkaffee", "Altstadtkaffee", "Gartenkaffee" usw. und eröffneten

damit neue Möglichkeiten für Kaffeekonsum sowie Kaffeekultur. Dies erfolgte über

das Modell "Coffee +" wie "Bier + Kaffee", "Spezialitätenkaffee + Community

Service + Kulturelles Erbe", "Kunst + Kaffee" usw.



Bei dieser Veranstaltung verknüpfte der Bezirk Minhang Produktion und Konsum,

indem er im "Minhang Fine Coffee Market" ein Livestream-Studio einrichtete sowie

eine Präsentation preisgekrönter Kaffeebohnen darbot und damit den Austausch

innerhalb der Branche stärkte sowie den Aufschwung des Kaffeesektors förderte.



Der Bezirk arbeitete zudem mit den zentralen Geschäftsbereichen des Hongqiao

International Central Business District zusammen und veranstaltete von Mai bis

Juli dieses Jahres eine Reihe Veranstaltungen, darunter Kultur- und

Tourismusförderung, ein Jugend-Love-Festival, einen Kaffee-Berufswettbewerb

sowie einen Fotowettbewerb usw., die vielfältige immersive "Minhang Fine

Coffee"-Erlebnisse boten.



