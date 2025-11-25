Xinhua Silk Road
Der Bezirk Minhang in Shanghais Osten setzt sich für die Entwicklung einer charakteristischen Kaffeeindustrie ein
Peking (ots/PRNewswire) - Der Bezirk Minhang in der ostchinesischen Stadt
Shanghai hat sich bemüht, ein Kaffeezentrum und Kulturstraßen zu entwickeln, die
sowohl den Stil Minhangs als auch den Shanghaier Stil hervorheben. Dies
geschieht durch die Ansiedlung zahlreicher Cafés im Bezirk sowie die Kombination
von Kaffeekultur und Alltagsleben in einem raumfahrtinspirierten Umfeld rund um
das Thema "Aerospace Minhang" usw.
Auf dem im Mai dieses Jahres veranstalteten Shanghai International Coffee
Culture Festival 2025 wurde der "Minhang Fine Coffee Market" ins Leben gerufen.
Shanghai hat sich bemüht, ein Kaffeezentrum und Kulturstraßen zu entwickeln, die
sowohl den Stil Minhangs als auch den Shanghaier Stil hervorheben. Dies
geschieht durch die Ansiedlung zahlreicher Cafés im Bezirk sowie die Kombination
von Kaffeekultur und Alltagsleben in einem raumfahrtinspirierten Umfeld rund um
das Thema "Aerospace Minhang" usw.
Auf dem im Mai dieses Jahres veranstalteten Shanghai International Coffee
Culture Festival 2025 wurde der "Minhang Fine Coffee Market" ins Leben gerufen.
Als erster Standort des Projekts "First Cup of Coffee Upon Arriving in Shanghai"
brachte der "Minhang Fine Coffee Market" sowohl Projekterlebnis als auch
Projektpräsentation zum Hauptveranstaltungsort des Festivals am North Bund.
Besucher wurden eingeladen, ihre "erste Tasse Kaffee bei der Ankunft in
Shanghai", handgebrüht von Meister-Baristas, in einer interaktiven
"Flugzeugkabinen"-Zone zu genießen.
Gleichzeitig setzte der Bezirk sein "Fine Coffee Partner Program" fort. Dafür
wurden personalisierte Boardingpässe für Stadtgestalter, Freiwillige,
Gemeindeverwaltungen und weitere Gruppen ausgegeben, die anschließend in den
"Minhang Fine Coffee Market" zu einem kostenlosen Kaffee eingeladen wurden.
Auf dem Markt präsentierten verschiedene Kaffeegeschäfte aus dem Bezirk Minhang
unter anderem "Waldkaffee", "Altstadtkaffee", "Gartenkaffee" usw. und eröffneten
damit neue Möglichkeiten für Kaffeekonsum sowie Kaffeekultur. Dies erfolgte über
das Modell "Coffee +" wie "Bier + Kaffee", "Spezialitätenkaffee + Community
Service + Kulturelles Erbe", "Kunst + Kaffee" usw.
Bei dieser Veranstaltung verknüpfte der Bezirk Minhang Produktion und Konsum,
indem er im "Minhang Fine Coffee Market" ein Livestream-Studio einrichtete sowie
eine Präsentation preisgekrönter Kaffeebohnen darbot und damit den Austausch
innerhalb der Branche stärkte sowie den Aufschwung des Kaffeesektors förderte.
Der Bezirk arbeitete zudem mit den zentralen Geschäftsbereichen des Hongqiao
International Central Business District zusammen und veranstaltete von Mai bis
Juli dieses Jahres eine Reihe Veranstaltungen, darunter Kultur- und
Tourismusförderung, ein Jugend-Love-Festival, einen Kaffee-Berufswettbewerb
sowie einen Fotowettbewerb usw., die vielfältige immersive "Minhang Fine
Coffee"-Erlebnisse boten.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348459.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830764/photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-der-bezirk-minhang-in-shanghais-osten-setzt-sich-fur-die-entwicklung-einer-char
akteristischen-kaffeeindustrie-ein-302625256.html
Pressekontakt:
Shanshan Gu,
1054852417@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6165468
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
brachte der "Minhang Fine Coffee Market" sowohl Projekterlebnis als auch
Projektpräsentation zum Hauptveranstaltungsort des Festivals am North Bund.
Besucher wurden eingeladen, ihre "erste Tasse Kaffee bei der Ankunft in
Shanghai", handgebrüht von Meister-Baristas, in einer interaktiven
"Flugzeugkabinen"-Zone zu genießen.
Gleichzeitig setzte der Bezirk sein "Fine Coffee Partner Program" fort. Dafür
wurden personalisierte Boardingpässe für Stadtgestalter, Freiwillige,
Gemeindeverwaltungen und weitere Gruppen ausgegeben, die anschließend in den
"Minhang Fine Coffee Market" zu einem kostenlosen Kaffee eingeladen wurden.
Auf dem Markt präsentierten verschiedene Kaffeegeschäfte aus dem Bezirk Minhang
unter anderem "Waldkaffee", "Altstadtkaffee", "Gartenkaffee" usw. und eröffneten
damit neue Möglichkeiten für Kaffeekonsum sowie Kaffeekultur. Dies erfolgte über
das Modell "Coffee +" wie "Bier + Kaffee", "Spezialitätenkaffee + Community
Service + Kulturelles Erbe", "Kunst + Kaffee" usw.
Bei dieser Veranstaltung verknüpfte der Bezirk Minhang Produktion und Konsum,
indem er im "Minhang Fine Coffee Market" ein Livestream-Studio einrichtete sowie
eine Präsentation preisgekrönter Kaffeebohnen darbot und damit den Austausch
innerhalb der Branche stärkte sowie den Aufschwung des Kaffeesektors förderte.
Der Bezirk arbeitete zudem mit den zentralen Geschäftsbereichen des Hongqiao
International Central Business District zusammen und veranstaltete von Mai bis
Juli dieses Jahres eine Reihe Veranstaltungen, darunter Kultur- und
Tourismusförderung, ein Jugend-Love-Festival, einen Kaffee-Berufswettbewerb
sowie einen Fotowettbewerb usw., die vielfältige immersive "Minhang Fine
Coffee"-Erlebnisse boten.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348459.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830764/photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-der-bezirk-minhang-in-shanghais-osten-setzt-sich-fur-die-entwicklung-einer-char
akteristischen-kaffeeindustrie-ein-302625256.html
Pressekontakt:
Shanshan Gu,
1054852417@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6165468
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
Autor folgen