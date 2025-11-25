    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Xinhua Silk Road

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Bezirk Minhang in Shanghais Osten setzt sich für die Entwicklung einer charakteristischen Kaffeeindustrie ein

    Peking (ots/PRNewswire) - Der Bezirk Minhang in der ostchinesischen Stadt
    Shanghai hat sich bemüht, ein Kaffeezentrum und Kulturstraßen zu entwickeln, die
    sowohl den Stil Minhangs als auch den Shanghaier Stil hervorheben. Dies
    geschieht durch die Ansiedlung zahlreicher Cafés im Bezirk sowie die Kombination
    von Kaffeekultur und Alltagsleben in einem raumfahrtinspirierten Umfeld rund um
    das Thema "Aerospace Minhang" usw.

    Auf dem im Mai dieses Jahres veranstalteten Shanghai International Coffee
    Culture Festival 2025 wurde der "Minhang Fine Coffee Market" ins Leben gerufen.

    Als erster Standort des Projekts "First Cup of Coffee Upon Arriving in Shanghai"
    brachte der "Minhang Fine Coffee Market" sowohl Projekterlebnis als auch
    Projektpräsentation zum Hauptveranstaltungsort des Festivals am North Bund.
    Besucher wurden eingeladen, ihre "erste Tasse Kaffee bei der Ankunft in
    Shanghai", handgebrüht von Meister-Baristas, in einer interaktiven
    "Flugzeugkabinen"-Zone zu genießen.

    Gleichzeitig setzte der Bezirk sein "Fine Coffee Partner Program" fort. Dafür
    wurden personalisierte Boardingpässe für Stadtgestalter, Freiwillige,
    Gemeindeverwaltungen und weitere Gruppen ausgegeben, die anschließend in den
    "Minhang Fine Coffee Market" zu einem kostenlosen Kaffee eingeladen wurden.

    Auf dem Markt präsentierten verschiedene Kaffeegeschäfte aus dem Bezirk Minhang
    unter anderem "Waldkaffee", "Altstadtkaffee", "Gartenkaffee" usw. und eröffneten
    damit neue Möglichkeiten für Kaffeekonsum sowie Kaffeekultur. Dies erfolgte über
    das Modell "Coffee +" wie "Bier + Kaffee", "Spezialitätenkaffee + Community
    Service + Kulturelles Erbe", "Kunst + Kaffee" usw.

    Bei dieser Veranstaltung verknüpfte der Bezirk Minhang Produktion und Konsum,
    indem er im "Minhang Fine Coffee Market" ein Livestream-Studio einrichtete sowie
    eine Präsentation preisgekrönter Kaffeebohnen darbot und damit den Austausch
    innerhalb der Branche stärkte sowie den Aufschwung des Kaffeesektors förderte.

    Der Bezirk arbeitete zudem mit den zentralen Geschäftsbereichen des Hongqiao
    International Central Business District zusammen und veranstaltete von Mai bis
    Juli dieses Jahres eine Reihe Veranstaltungen, darunter Kultur- und
    Tourismusförderung, ein Jugend-Love-Festival, einen Kaffee-Berufswettbewerb
    sowie einen Fotowettbewerb usw., die vielfältige immersive "Minhang Fine
    Coffee"-Erlebnisse boten.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348459.html

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830764/photo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
    -der-bezirk-minhang-in-shanghais-osten-setzt-sich-fur-die-entwicklung-einer-char
    akteristischen-kaffeeindustrie-ein-302625256.html

    Pressekontakt:

    Shanshan Gu,
    1054852417@qq.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6165468
    OTS: Xinhua Silk Road Information Service




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Xinhua Silk Road Der Bezirk Minhang in Shanghais Osten setzt sich für die Entwicklung einer charakteristischen Kaffeeindustrie ein Der Bezirk Minhang in der ostchinesischen Stadt Shanghai hat sich bemüht, ein Kaffeezentrum und Kulturstraßen zu entwickeln, die sowohl den Stil Minhangs als auch den Shanghaier Stil hervorheben. Dies geschieht durch die Ansiedlung zahlreicher Cafés …