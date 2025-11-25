RELIEF THERAPEUTICS Holding & NeuroX Reveal Joint Outlook Before Merger
Relief Therapeutics and NeuroX are set to unite, unveiling bold growth targets and a powerful digital neurotherapeutics platform to reshape rare disease care.
- Relief Therapeutics and NeuroX are preparing for a business combination expected to close in mid-December 2025.
- A joint presentation deck has been published, outlining the strategic vision and initial financial guidance for the combined company.
- The combined entity anticipates generating over CHF 40 million in revenue by 2027 and exceeding CHF 200 million by 2031, with a projected EBITDA margin of approximately 55% by 2028.
- NeuroX's digital neurotherapeutics suite is expected to play a key role in achieving these financial goals following the consolidation of MindMaze assets.
- The press conference discussing the presentation will take place on November 25, 2025, at 3:00 p.m. CET, with access details provided.
- Relief Therapeutics focuses on innovative treatments for rare diseases and has a clinical pipeline addressing unmet medical needs, while NeuroX specializes in digital neurotherapeutics for neurological conditions.
