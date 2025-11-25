Straumann Group zündet Wachstums-Turbo: Mehr Marktanteil, mehr Gewinn
Straumann beschleunigt seinen Wachstumskurs: Mit digitalem Ökosystem, klarer 2030-Strategie und Hochleistungskultur zielt der Konzern auf mehr Marktanteile, Profitabilität und Cashflow.
- Seit 2021 starkes Wachstum: organisches Umsatzwachstum von 16,2 % CAGR und Core-EBIT-Marge von 32,4 % (konstante Wechselkurse); ausgewiesen 9 % CAGR Umsatz und 26 % EBIT-Marge.
- Mittelfristige Strategie bis 2030: Fokus auf mehr Marktanteile, höhere Profitabilität und stärkeren freien Cashflow, gestützt auf Innovation, Digitalisierung und Effizienzprogramme.
- Zentrales Element ist das digitale Ökosystem „Straumann AXS“: eine cloudbasierte Plattform, die Scanner, Software, Services und Workflows in Implantologie, Kieferorthopädie und Prothetik integriert und Behandlungen planbarer, schneller und effizienter macht.
- Marktausbau in allen Segmenten: Stärkung der führenden Position in der Implantologie (inkl. iEXCEL und Mehr-Marken-Strategie), Transformation von ClearCorrect zum globalen Kieferorthopädie-Anbieter sowie Digitalisierung des Prothetikmarkts durch integrierte Chairside-Workflows (z.B. SIRIOS, MIDAS, UNIQ).
- Hochleistungskultur als Erfolgsfaktor: hoher Engagement-Wert von 82, Fokus auf digitale Kompetenzen, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und systematische Talent- und Führungsentwicklung zur Unterstützung des weiteren Wachstums.
- Finanzielle Ambition bis 2030: durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 10 % pro Jahr (CAGR) und jährliche Verbesserung der Core-EBIT-Marge um 40–50 Basispunkte (2026–2030), u.a. durch Effizienzsteigerungen, optimierte Lieferkette, Produktionsausbau in China und disziplinierte Investitionen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Straumann Holding ist am 18.02.2026.
